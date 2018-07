Amnesty jalkautuu kaduille Trumpin ja Putinin huippukokouksen aikana

Presidentit Trump ja Putin tapaavat Suomessa salaisella agendalla. Amnesty International on päätellyt, että kyse täytyy olla ihmisoikeuksien huippukokouksesta. Tavoitteena on muistuttaa presidenttejä sekä muita viestimme näkeviä ihmisiä, että juuri näillä kahdella miehellä on mahdollisuus lopettaa ihmisoikeuksien heikentäminen omissa maissaan ja varmistaa, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan kaikkialla. Amnesty näkyy ja kuuluu kaduilla sunnuntaina ja maanantaina.

Mainostaulut We Welcome the Presidents to the Human Rights Summit. #TrumPutinHelsinki amnesty.fi Amnesty sijoittelee yllä olevaa viestiä ympäri kaupungin, Helsinki-Vantaan lentokentän tuloaulasta lähtien. Viesti näkyy pitkin presidenttien oletettua kulkureittiä lentokentältä keskustaan. Lisäksi näymme mainostauluissa Helsingin keskustan alueella. Tauluissa on seuraava teksti: Make Human Rights Great Again. Taulut ovat käytössä sunnuntaina 15.7. ja maanantaina 16.7. Postikortti Trumpille ja Putinille Amnestyn sivuilla voi lähettää postikortin presidenteille. Postikorteissa presidentit toivotetaan tervetulleiksi ihmisoikeushuippukokoukseen ja heitä kannustetaan vastuulliseen johtajuuteen ja kunnioittamaan ihmisyyttä. Postikortin voi lähettää osoitteessa www.amnesty.fi/TrumPutinHelsinki. Helsinki Calling! -mielenilmaus sunnuntaina 15.7. kello 13–17 Amnesty osallistuu Helsinki Calling! -mielenilmaukseen ja haluaa osallistumisellaan kiinnittää huomiota Yhdysvaltojen ja Venäjän tärkeää rooliin ihmisoikeuskysymyksissä niin kotimaissaan kuin globaalilla tasolla. Amnestyn toiminnanjohtaja Frank Johansson pitää tilaisuudessa puheen, jossa hän painottaa niitä mahdollisuuksia, joita Putinilla ja Trumpilla on toimia inhimillisen ja kunnioittavan politiikan esikuvina. Amnestyn oma tapahtuma mielenilmauksesta: www.facebook.com/events/410505832778885/. Amnestyn tempaus maanantaina 16.7. kello 9–13 Amnestyn aktivistit jalkautuvat kadulle yhdeksänmetristen banderollien kanssa ja jakavat kortteja, joissa kannustetaan ohikulkijoita lähettämään Trumpille ja Putinille postikortteja. Tempaukset järjestetään samanaikaisesti Narinkkatorilla ja Elielinaukiolla Helsingin keskustassa maanantaina kello 9–13. Valokuvat ja sosiaalinen media

Valokuvia on saatavilla Amnestyn Flickr-tilillä: www.flickr.com/photos/amnestyfinland/albums/72157671093520748. Albumia päivitetään sunnuntaina ja maanantaina. Tapahtumia voi seurata sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #TrumPutinHelsinki ja #HelsinkiForHumanRights.

Yhteyshenkilöt

