Amnesty: Koronapandemia toi esiin poliisin syrjivät asenteet ympäri Eurooppaa

Lapset kärsivät Boko Haramin runtelemassa Nigeriassa – kidutusta ja laittomia pidätyksiä 27.5.2020 03:01:00 EEST | Tiedote

Terroristijärjestö Boko Haram on siepannut ja pakottanut tuhansia lapsia sotilaiksi tai “vaimoiksi” Nigerian koillisosissa jo lähes vuosikymmenen ajan. Amnesty Internationalin tuore raportti paljastaa, miten myös Nigerian armeija on syyllistynyt Boko Haramilta paenneiden lasten kiduttamiseen ja muihin sotarikoksiin. Lisäksi muun muassa EU rahoittaa entisille sotilaille suunnattua kuntoutusohjelmaa, joka on syyllistynyt ihmisoikeusloukkauksiin.