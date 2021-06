Amnesty: Kreikka syyllistyy pakolaisten kidutukseen, kaltoinkohteluun ja laittomiin palautuksiin

Jaa

Amnesty Internationalin tuoreessa raportissa on uusia todisteita siitä, kuinka Kreikka syyllistyy pakolaisten ja siirtolaisten kidutukseen, kaltoinkohteluun ja pushback-toimintaan, jossa heidät pakotetaan rajalla palaamaan takaisin antamatta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Amnesty vaatii Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexia vetäytymään Kreikasta. Raportin laatineet tutkijat paikalla tänään Amnestyn ja Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön virtuaalisessa mediatilaisuudessa.

Kreikan rajavalvonta on syyllistynyt väkivaltaisiin ja laittomiin pakolaisten ja siirtolaisten kiinniottoihin, joiden jälkeen kiinniotetut on palautettu Turkkiin, selviää Amnesty Internationalin keskiviikkona 23.6. julkaistavasta raportista. Toiminta on Kreikan ihmisoikeusvelvoitteiden, EU-lakien ja kansainvälisen oikeuden vastaista.

Greece: Violence, lies and pushbacks -raporttiin on kerätty dokumentaatiota ja todisteita siitä, kuinka Kreikan viranomaiset harjoittavat lain vastaista pushback-toimintaa niin maalla kuin merellä. Pushbackeissa rajan yli pyrkiviä estetään saapumasta maahan ja pakotetaan palaamaan antamatta mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Raportti keskittyy ensisijaisesti Évrosin alueeseen ja Turkin ja Kreikan väliseen rajaan maalla.

Laittomia palautuksia myös sisämaasta

Raportissa käsiteltävät tapaukset ovat kesä-joulukuulta 2020. Raporttiin on haastateltu 16 ihmistä, jotka kertovat kaikkiaan 21 pushback-tapauksesta. Heidän lausuntojensa pohjalta Amnesty arvioi näiden laittomien käännytysten vaikuttaneen noin tuhanteen ihmiseen. Kaikki palautukset eivät tapahtuneet raja-alueilla, vaan ihmisiä on otettu kiinni sisämaassa ja tuotu Évrosiin laittomasti palautettaviksi. Neljä Amnestyn haastattelemaa ihmistä oli otettu kiinni Pohjois-Kreikassa ja pakotettu osana suurempia ryhmiä Turkkiin. Heistä toisella oli pakolaisasema ja toinen oli rekisteröity turvapaikanhakija, ja he olivat asuneet Kreikassa yli vuoden.

Dokumentoidut tapaukset osoittavat, että ihmisoikeusloukkauksista on tullut vakiintunut käytäntö Kreikan rajalla.

Kreikka käännytti turvaa hakevia ihmisiä väkivaltaisesti jo helmi-maaliskuussa 2020 sen jälkeen, kun Turkki ilmoitti, ettei enää aio pysäyttää Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia.

“Dokumentoimiemme palautusten takana oleva koneisto osoittaa, kuinka pitkälle Kreikka on valmis menemään käännyttääkseen ihmisiä laittomasti ja peitelläkseen toimintaansa”, raporttia tehnyt tutkija Adriana Tidona sanoo.

Väkivaltaa ja kidutusta

Valtaosa Amnestyn haastattelemista ihmisistä kertoi kokeneensa tai todistaneensa väkivaltaa, kuten kepeillä tai pampuilla hakkaamista, nyrkiniskuja, läimäytyksiä ja tönimistä. Miehille tehtiin nöyryyttäviä ja vihamielisiä alastontarkastuksia, toisinaan naisten ja lasten läsnäollessa. Väkivallan tekijöinä oli univormupukuisia Kreikan viranomaisia kuin myös siviiliasuisia henkilöitä.

Väkivaltaiset viranomaiset loukkaavat epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kansainvälistä kieltoa. Osassa tapauksista väkivalta täytti kidutuksen määritelmän niiden vakavuuden sekä nöyryyttävän tai rangaistuksellisen tarkoituksen vuoksi.

Yksi haastateltu kertoi, että hänet ja hänen ryhmänsä oli pakotettu ulos veneestä Évros-joella ja he olivat jumissa saarella useita päiviä. Yksi veneestä pois pakotettu henkilö ei osannut uida. Hänen kuultiin huutavan apua vedessä ennen kuin virta vei hänet mukanaan.

Kaikki Amnestyn haastattelemat ihmiset oli pakotettu palaamaan Turkkiin alueilta, joilla on suuria määriä Euroopan raja- ja merivartiosto Frontexin henkilökuntaa.

“Frontex ei voi väittää, että se ei tiedä alueella tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista, joita meidän lisäksemme monet muut ovat dokumentoineet. Frontexin velvollisuus on estää ihmisoikeusloukkausten tapahtuminen, ja jos he eivät siihen pysty, tulee heidän vetäytyä pois tai lakkauttaa operaationsa Kreikassa”, Tidona sanoo.

Raportin laatineet tutkijat Adriana Tidona ja Jennifer Foster esittelevät raporttia (embargo 23.6.) tiistaina 22.6. klo 13-14 järjestettävässä virtuaalisessa mediatilaisuudessa. Paikalla on myös Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön tutkija Reem Mussa, joka kertoo kuinka EU:n muuttoliikennepolitiikka vaarantaa Kreikan saarille loukkuun jääneiden terveyden ja hyvinvoinnin.

