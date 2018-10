Peräti 6000 Yhdysvalloista turvaa hakenutta perhettä on erotettu neljän kuukauden aikana. Luku on suurempi kuin viranomaisten aiemmin myöntämä. Perheiden laittomien erottamisten lisäksi Meksikon rajalla on käännytetty ihmisiä antamatta heille mahdollisuutta hakea turvapaikkaa. Tämä politiikka on tuottanut tuhansille ihmisille äärimmäistä kärsimystä.

Amnesty Internationalin tuore raportti paljastaa kuinka Yhdysvaltojen siirtolaispolitiikka on aiheuttanut katastrofaalisia seurauksia tuhansille turvaa hakeneille ihmisille. Yhdysvalloista turvapaikkaa hakeneita ihmisiä on laittomasti pakotettu takaisin Meksikoon, turvapaikanhakijoita on suljettu säilöön mielivaltaisen pituisiksi ajanjaksoiksi ja tuhansia perheitä on laittomasti erotettu toisistaan.

Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvonta (CBP) vahvisti Amnesty Internationalille, että pelkästään aikavälillä 14.huhtikuuta – 15. elokuuta 2018 peräti 6000 yhdysvaltoihin pyrkinyttä perhettä on väkisin erotettu toisistaan. Luku on huomattavasti suurempi kuin minkä viranomaiset ovat aiemmin myöntäneet. Lukuun eivät kuitenkaan sisälly esimerkiksi isovanhemmat tai muut kaukaisemmat perheenjäsenet. Presidentti Donald Trumpin hallinto on myöntänyt erottaneensa noin 8000 perhettä vuodesta 2017 alkaen.

“Nämä pöyristyttävät uudet numerot antavat ymmärtää, että viranomaiset ovat joko johtaneet ihmisiä harhaan sen suhteen kuinka monia perheitä on väkisin erotettu tai sitten he ovat jatkaneet tätä laitonta toimintatapaa huolimatta omista väitteistään ja oikeuden määräyksistä lopettaa perheiden erottamiset”, sanoo Amnesty Internationalin Yhdysvaltojen osaston toiminnanjohtaja Erika Guevara-Rosas.

Raporttia varten Amnesty International haastatteli 15 vanhempaa tai huoltajaa, jotka oli Yhdysvaltain rajalla erotettu lapsistaan. He kertoivat perheiden erotuksen tuottaneen heille äärimmäistä ahdistusta ja jopa traumatisoitumista niin aikuisille kuin lapsille.

”He sanoivat minulle, että täällä sinulla ei ole oikeuksia. Sinulla ei ole oikeutta olla poikasi kanssa. Minä kuolin sillä hetkellä”, kuvailee brasilialainen Valquiria, joka erotettiin pojastaan maaliskuussa 2018, päivää sen jälkeen, kun hän oli poikansa kanssa hakenut turvapaikkaa.

Tämän lisäksi ihmisiä on pidetty säilössä määrittelemättömiä ajanjaksoja. Amnesty International on dokumentoinut esimerkiksi 15 transsukupuolisen tai seksuaalivähemmistöön kuuluvan turvapaikanhakijan tapaukset, joissa säilöönottoajat ovat vaihdelleet seitsemästä kuukaudesta lähes kolmeen vuoteen. Kahdessa tapauksessa hakijaa ei päästetty säilöstä, vaikka he olivat joutuneet seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi säilössä.

Trumpin hallinnon siirtolaispolitiikka on aiheuttanut peruuttamatonta vahinkoa tuhansille turvapaikkaa hakeville ihmisille. Toimet rikkovat sekä Yhdysvaltain omia lakeja että kansainvälistä oikeutta, ja ne näyttävät tähtäävän Yhdysvaltain turvapaikkajärjestelmän täydelliseen purkamiseen.

Amnestyn eri osasto ympäri maailmaa vetoavat nyt Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriöön, jotta se lopettaisi turvaa hakevien ihmisten rankaisemisen.