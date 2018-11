Amnesty vetää kunnianosoituksensa pois Aung San Suu Kyiltä

Amnesty International vetää Ambassador of Conscience -palkinnon pois Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyiltä. Syy on valtiokanslerin haluttomuus estää rohingya-vähemmistöön kohdistuvaa etnistä vainoa. Palkinto vedetään pois 13.11., joka on Suu Kyin kotiarestin loppumisen vuosipäivä. Palkinto myönnettiin hänelle vuonna 2009 ja se on Amnestyn korkein kunnianosoitus.

Amnesty Internationalin pääsihteeri Kumi Naidoo ilmoitti Myanmarin valtiokansleri Aung San Suu Kyille Ambassador of Conscience -palkinnon pois vetämisestä kirjeellä 11. marraskuuta. Naidoo ilmaisi kirjeessä järjestön pettymyksen Suu Kyihin, joka ei ole käyttänyt poliittista tai moraalista vaikutusvaltaansa puolustaakseen ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa. Kirjeessä nostettiin esille myös Suu Kyin lausunnot, jotka kuvastavat kuinka välinpitämättömästi hän suhtautuu julmuuksiin, joihin Myanmarin armeija on syyllistynyt. Esille nousi myös ilmaisunvapauden rajoittaminen Myanmarissa. “Olemme syvästi tyrmistyneitä siitä, ettet enää edusta toivoa, rohkeutta ja ihmisoikeuksien periksiantamatonta puolustamista. Amnesty International ei voi oikeuttaa pysyvää statustasi Ambassador of Conscience -palkinnon vastaanottajana ja siksi suuren surun vallassa vedämme palkinnon sinulta pois”, Naidoo kirjoitti. Amnesty International on toistuvasti kritisoinut Aung San Suu Kyitä ja hänen hallintoaan siitä, etteivät he puutu armeijan ihmisoikeusloukkauksiin rohingya-vähemmistöä vastaan. Rohingya-vähemmistöön on viiden vuoden ajan kohdistunut systemaattista syrjintää. Viime vuonna Myanmarin turvallisuusjoukot tappoivat tuhansia, raiskasivat naisia ja tyttöjä, pidättivät ja kiduttivat miehiä ja poikia sekä polttivat satoja kyliä ja koteja. Yli 720 000 rohingya-väestöön kuuluvaa pakeni Bangladeshiin. Siviilihallinnolla ei ole suoraa valtaa armeijaan, mutta Suu Kyi ja hänen hallintonsa on suojannut turvallisuusjoukkoja joutumasta vastuuseen teoistaan. He ovat esimerkiksi kieltäneet syytökset ihmisoikeusloukkauksista ja estäneet kansainvälisiä tutkimuksia toteutumasta. Hänen hallintonsa on myös herättänyt vihaa rohingya-väestöä kohtaan kutsumalla heitä terroristeiksi ja syyttänyt heitä omien kotiensa polttamisesta ja raiskauksista valehtelemisesta. Aung San Suu Kyin hallinnon aikana myös monia ihmisoikeuspuolustajia, rauhanomaisia aktivisteja ja toimittajia on uhkailtu ja ahdisteltu heidän työnsä takia. Heitä on myös pidätetty ja vangittu. Suu Kyi vastaanotti Ambassador of Conscience -palkinnon vuonna 2009, jolloin hän oli vielä kotiarestissa sotilasjuntan vastustamisesta. Palkinto oli kunnianosoitus hänen rauhanomaisesta ja väkivallattomasta kamppailustaan demokratian ja ihmisoikeuksien puolesta. Hän vapautui arestista kahdeksan vuotta sitten 13.11.2010. Palkinnon poisvetäminen tapahtuu arestin loppumisen vuosipäivänä tiistaina 13.11.2018.

