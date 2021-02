Amnesty vetoaa turkulaisen lähihoitajan puolesta: Afganistaniin ei saa palauttaa ketään

Jaa

Turkulainen Ali Reza Heidari puhuu sujuvaa suomea. Hänellä on lähihoitajan tutkinto ja hän oli saanut vakituisen työpaikan. Hän on kuitenkin vaarassa joutua pakkopalautetuksi Afganistaniin. Amnesty Internationalin Suomen osasto on avannut vetoomuksen, ettei häntä tai ketään muutakaan palauteta Afganistaniin.

Ali Reza Heidari ei ole koskaan asunut Afganistanissa. Hän on kasvanut Iranissa, jonne hänen vanhempansa muuttivat Afganistanista ennen hänen syntymäänsä. Vuonna 2015 hän tuli Suomeen hakemaan kansainvälistä suojelua. Nyt vuonna 2021 hän puhuu suomea, on kouluttautunut lähihoitajaksi ja saanut työpaikan omalta alaltaan. Häntä uhkaa kuitenkin käännytys Afganistaniin. ”Vaikka vanhempani ovat afganistanilaisia, niin aina kun kuulen puhuttavan Afganistanista ajatukseni menevät räjähdyksiin, turvattomuuteen ja epätoivoon”, Ali Reza Heidari sanoo. “Turussa minulla on työpaikka ja ystäviä. On vaikea ymmärtää miksi Suomi haluaa lähettää minut maahan, jossa en ole koskaan edes käynyt.” Alille ei ole myönnetty turvapaikkaa. Oleskelulupaa hän ei ole saanut, koska hänellä ei ole Afganistanin passia. Hakemisesta huolimatta hän ei myöskään ole saanut muukalaispassia, joka mahdollistaisi hänen tilanteessaan oleskeluluvan myöntämisen. Amnesty Internationalin Suomen osasto on avannut vetoomuksen, jossa vaaditaan, ettei Alia tai ketään muutakaan palauteta Afganistaniin. "Koko elämäni on täällä. Ei missään muualla.” Afganistan ei ole turvallinen, eikä sinne tule palauttaa ketään. Alustavista rauhanneuvotteluista huolimatta maa on edelleen siviileille äärimmäisen vaarallinen. Jo vuosikymmeniä kestäneen konfliktin seurauksena afganistanilaiset ovat joutuneet ihmisoikeusloukkausten kohteeksi. Sadat tuhannet ihmiset ovat kuolleet, haavoittuneet tai joutuneet jättämään kotinsa. Afganistan on yksi maailman rauhattomimmista maista, jossa siviilit ovat suuressa vaarassa. ”Vaikka vetoamme tässä Alin puolesta, vetoomuksemme ulottuu kaikkiin Suomessa palautusuhan alla oleviin afganistanilaisiin. Afganistan ei ole turvallinen. Afganistaniin ei saa palauttaa ketään”, Amnestyn Suomen osaston oikeudellinen asiantuntija Kaisa Korhonen sanoo. “Alin tapauksessa käännytyspäätös tuntuu erityisen julmalta myös siksi, ettei hänellä ole Afganistanissa minkäänlaisia turvaverkkoja eikä Ali ole koskaan käynytkään siellä. Ilman turvaverkkoja Afganistanissa on hyvin vaikea elää. Maa on paitsi vaarallinen myös täysin vieras hänelle.” “Koko elämäni on täällä Turussa, Suomessa. Ei missään muualla”, Ali tiivistää. Haastattelupyynnöt: Vilma Vuorio 040 833 1532, vilma.vuorio@amnesty.fi

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa

Linkit