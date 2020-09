Amnesty: Yli 7000 terveydenhuollon ammattilaista kuollut koronaan maailmanlaajuisesti

Yli 7000 terveydenhuollon ammattilaista on kuollut koronatartunnan seurauksena ympäri maailmaa. Luku on luultavasti todellisuudessa vielä korkeampi.

Amnesty International julkaisee tänään analyysin, joka paljastaa, että yli 7000 terveysalan ammattilaista on kuollut koronavirustartunnan seurauksena ympäri maailmaa.

Amnesty raportoi koronapandemian myötä seuranneista terveydenhuoltohenkilöstön kuolemista viimeksi heinäkuussa. Tuolloin kuolleiden määrä oli 3000. Määrän nopean kasvun takana on osaltaan koronavirustartuntojen lisääntyminen mutta myös käytössä olleiden lähteiden määrän kasvu.

Eniten raportoituja kuolemantapauksia on ollut Meksikossa, jossa tiettävästi ainakin 1320 terveydenhuollon työntekijää on menehtynyt. Luvut ovat korkeat myös Yhdysvalloissa (1077), Brasiliassa (634) ja Venäjällä (631). Vaarallista kehitystä on tapahtunut Etelä-Afrikassa (240) ja Intiassa (573), joissa tartuntojen määrä on lähtenyt nousuun viime kuukausina.

Kuolleiden terveydenhuollon ammattilaisten määriä ei voi suoraan vertailla maiden välillä, sillä tietojen keruussa on ollut maiden välillä vaihtelevuutta. Terveydenhuollon työntekijän määritelmä vaihtelee myös maittain.

Monet analyysissa mukana olevat maat todennäköisesti raportoivat terveydenhuoltohenkilöstön kuolemista alakanttiin. Tästä johtuen luvut kuolemantapauksista ovat oletettavasti todellisuudessa merkittävästi suuremmat kuin Amnestyn analyysissä esiintyvät.

Analyysi on tehty yhdessä data-analyytikon kanssa ja lähteinä ovat toimineet muistokirjoitukset, hallitusten antamat luvut, paikallisten terveysalanjärjestöjen luettelot sekä mediassa julkaistut arviot kuolleiden määristä.