Amon Amarth ja Machine Head Helsinkiin syyskuussa 2022

Nyt lähtee. Oikein raskaammalla kädellä. Ruotsin viikinkimetallijätti Amon Amarth sekä amerikkalainen pitkän linjan metallijyrä Machine Head tuovat ”Vikings & Lionhearts” -kiertueensa Helsingin Jäähalliin 21. syyskuuta 2022. Käsittämättömän tiukan paketin täydentää aivan tuore nimi, The Halo Effect, jossa vilisee In Flamesissa kautta vuosien vaikuttaneita muusikoita.

Amon Amarth lukeutuu melodisen death metallin uranuurtajiin. Yhtye perustettiin Ruotsin Tumbassa vuonna 1992 ja bändin mahtipontisen nousujohteinen ura on ollut komeaa seurattavaa. Amon Amarthin todella tunnistettava, haikean melodinen, mutta silti veret seisauttavan raskas soundi hakee vertaistaan koko metallikentällä.

Machine Head perustettiin Oaklandissa Kaliforniassa 90-luvun alussa. Yhtyeen groovaava ja äärimmäisen raskas sekä iskevä soundi löivät rajusti tajuntaan ”Burn My Eyes” -debyytillä. Machine Head on pitkällä urallaan koskettanut montaa sukupolvea ja julkaissut lukuisia klassikoiksi nousseita albumeita.

Machine Headin nokkamies Robb Flynn kommentoi: “Head Cases and Lionhearts rejoice! It is with great pleasure we announce our triumphant return to your land to crush skulls, pummel circle pits, and deplete your beer supply!! Only this time we will not be alone. That’s right! For the first time in nearly a decade, MACHINE HEAD will be foregoing our usual “Evenings with…” to join forces with our battle-hardened brothers in the all-powerful AMON AMARTH, plus their fellow countrymen, THE HALO EFFECT. This absolute monster of a tour will kick off Autumn 2022 and will be the most devastating night of your metal lives. So get ready to raise your fists, raise your glasses, and bang your heads with us at the heaviest tour of the year! No one can resist the pure power of this epic alliance. We are coming for you!”

Lipunmyynti konserttiin alkaa perjantaina 5.11.2021 klo 12:00 Tiketin ja Ticketmasterin verkostoissa.

VIKINGS & LIONHEARTS TOUR 2022

Amon Amarth & Machine Head

+ opening act: The Halo Effect

21.9.2022 Helsinki, Jäähalli

Liput alk. 69,00€

Ikäraja: S/K-18 | ovet 17:30

Ennakot: Tiketti & Ticketmaster

Lipunmyynti alkaa pe 5.11.2021 klo 12:00

Yhteistyössä TuskaLive, Grey Beard sekä Inferno.