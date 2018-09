Amos Rex houkutteli avajaisviikollaan väkeä – lähes puolet käynneistä tehtiin Museokortilla

Amos Rex kiinnostaa väkeä jonoiksi asti. Museossa vieraili avajaisviikolla 10 000 kävijää, joista Museokortti-kävijöitä oli lähes puolet.

Vuoden odotetuin museotapaus Amos Rex avasi ovensa yleisölle torstaina 30. elokuuta. Uusi Museokortti-kohde sijaitsee Lasipalatsinaukiolla Helsingin ydinkeskustassa. Avajaisnäyttelystä vastaa japanilainen taiteilijakollektiivi teamLab, jonka Massless-näyttely koostuu viidestä digitaalista taideteoksesta.

Innokkaita taiteen ystäviä jonoksi asti – Museokortti-kävijöitä lähes puolet

Amos Rexin edustalla on jonotettu jo toista viikkoa. Avajaispäivänä 30. elokuuta Amos Rexissä vieraili yhteensänoin 2 400kävijää, joista Museokortti-kävijöitä oli 1 116.

Ensimmäisen viikon (30. elokuuta – 5. syyskuuta) aikana uudessa museossa vieraili yhteensä noin 10 000 kävijää.

Museokortilla käyntinsä maksoi ensimmäisen viikon aikana 4 538. Suurin osa Museokortti-käynneistä tehtiin avajaisviikon aikana lähialueilta. 3 430 Museokortti-kävijää saapui Helsingistä, Espoosta tai Vantaalta.

– Jo keväällä meiltä alettiin kysellä, pääseehän Museokortilla varmasti myös Amos Rexiin, kertoo Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen.

Amos Rexin kertalipun hinta on 18 euroa. Sisään pääsevät ilmaiseksi Museokortin omistajat sekä alle 18-vuotialle.

– Olemme saaneet kiittävää palautetta Museokortin omistajilta siitä, että kynnys poiketa tässäkin upeassa museossa on niin matala, toteaa Honkanen.

Amos Rexin mukaan kävijöiltä saatu palaute on ollut erittäin hyvää. Museon saamassa palautteessa 88 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa todella tyytyväisiä näyttelyyn.

Helsingin museotarjonta kiinnostaa kansainvälisesti – Amos Rex ja yli kymmenen muuta Museokortti-kohdetta kävelyetäisyydellä

Amos Rexin näyttelyohjelma koostuu uusimmasta, usein teknisesti kokeilevasta nykytaiteesta, 1900-luvun modernismista ja muinaisia kulttuureja esittelevistä näyttelyistä. Museo on avoinna kaikkina muina viikonpäivinä paitsi tiistaina.

Helsinki kulttuurikaupunkina ja uusi Amos Rex on saanut mediahuomiota myös kansainvälisesti. Taidemuseosta kirjoittavat ainakin BBC, Guardian ja The New York Times. Helsinkiä on kuvailtu maailmanluokan kulttuurikohteeksi, eikä suotta.

Helsingin keskustasta löytyy Amos Rexin lisäksi useita suuria museoita, jotka kaikki ovat myös Museokortti-kohteita. Esimerkiksi Kiasma, Ateneum, HAM, Taidehalli, Luonnontieteellinen museo, Kansallismuseo, Designmuseo ja Kasvitieteellinen puutarha ovat kaikki kävelyetäisyyden päässä Amos Rexistä.

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu suomalaisiin museoihin. Museokortti-kohteita löytyy 280 koko Suomesta. Helsingissä kortilla pääsee 34 museoon, pääkaupunkiseudulla yli 50:een.