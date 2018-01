Amos Rexin ensimmäisestä näyttelystä vastaa taiteilijaryhmä teamLab

teamLab (perustettu 2001) on Tokiossa toimiva, noin 500 jäsenestä muodostuva monialainen taiteilijaryhmä. Taiteilijoista, koodareista, tietokoneanimaattoreista, matemaatikoista, arkkitehdeistä, graafisista suunnittelijoista sekä kirjailijoista koostuvan ryhmän yhteisenä tavoitteena on ”uudelleenmääritellä todellisuus”.

teamLab tunnetaan immersiivisistä digitaalisista installaatioistaan, joihin katsoja astuu sisään. Taiteilijaryhmä pyrkiikin näin tutkimaan informaatioajan inhimillistä käyttäytymistä. teamLab vaalii vuorovaikutusta ja yhdessä luomista, haastaen samalla tavanomaisia käsityksiä taiteesta ja tekijyydestä. Ponnistaen esimodernista japanilaisesta taiteesta, teamLabin digitaaliset työt yhdistävät lännen ja idän tilakäsityksiä. Katsojille avautuu uusi yhteinen tila, jossa heidän on mahdollista antautua universaalien teemojen, kuten luovuuden, leikin, tutkimuksen, kauneuden, elämän ja liikkeen kokemuksille.

”Olemme ylpeitä että saamme avata Amos Rexin teamLabin näyttelyllä” museonjohtaja Kai Kartio toteaa. ”Osa näyttelystä on kohdistettu erityisesti lapsille ja lapsenmielisille.”

”Amos Rexin lähtöajatuksena oli luoda tila, joka huomioi taiteen muutoksen ja myös sen muuttuvat välineet. Amos Rexin kolme sisällöllistä tukijalkaa ovat kokeileva, teknisiä innovaatioita soveltava nykytaide, 1900-luvun modernismi, sekä muinaiset kulttuurit. teamLab edustaa hienosti näistä ensimmäistä”, Kartio jatkaa.

Amos Rex on kokonaisuus, joka koostuu maan alle sijoitetusta taidemuseosta, elokuvateatteri Bio Rexistä aulatiloineen ja Lasipalatsin aukiosta.Taidemuseo on uudisrakennus, joka on rakennettu vuonna 1936 valmistuneen, helsinkiläisten rakastaman Lasipalatsin yhteyteen Helsingin ydinkeskustaan. Museon rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 2016. Hankkeen rakennusbudjetti on 50 miljoonaa euroa.

“Rakennuskohteena arkkitehtitoimisto JKMM:n suunnittelema Amos Rex on ollut aivan poikkeuksellinen. Töiden vaativuudesta huolimatta rakennushanke on pysynyt aikataulussa ja budjetissa”, Kartio toteaa. ”Oli tietysti todella ilahduttavaa, että BBC poimi Amos Rexin merkittävimpien vuonna 2018 valmistuvien rakennuskohteiden joukkoon maailmassa.”

Lasipalatsin aukio kumpuineen ja terasseineen aukeaa kaupunkilaisille touko-kesäkuun vaihteessa. Säännöllinen elokuvatoiminta alkaa Bio Rexissä elokuun alussa ja varsinaisen taidemuseon avajaisia vietetään elokuun viimeisellä viikolla.

teamLabin näyttely on teknisesti poikkeuksellisen haastava. Näyttelyn mahdollistaa yhteistyö maailman suurimman projektorivalmistaja Epsonin kanssa. Amos Rexin muut yhteistyökumppanit julkistetaan vuoden 2018 aikana.

Amos Rex on yksityinen taidemuseo, joka jatkaa vuosina 1965-2017 toimineen Amos Andersonin taidemuseon toimintaa. Museon rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa suomalainen Föreningen Konstsamfundet.

