Ampumahiihdon kisakausi käynnistyy viikonlopun GP-kisoilla Kontiolahdella

Lauantain ja sunnuntain pikakilpailuista koostuvaan GP-viikonloppuun on ilmoittautunut yli 140 urheilijaa 19 ikäluokassa.

Kisat ovat naisten ja miesten katsastuskisat marras-joulukuun vaihteessa Kontiolahdella avattavaan maailmancupiin sekä ensimmäisiin IBU Cupin kilpailuihin. Suomen edustajat näihin kilpailuihin nimetään GP-kisojen jälkeen.

Viime vuosilta tutun kahdeksan urheilijan sijaan Suomen maailmancup-joukkueeseen nimetään kymmenen urheilijaa.



“Viime kausi oli menestyksellinen laajalla rintamalla. Saimme hyviä tuloksia maailmancupissa ja nuorten arvokisoissa. Maailmancupin maapisteissä nousimme hienosti niin naisissa kuin miehissäkin. Nousun ansiosta meillä on tälle kaudelle maailmancupin starteissa viisi paikkaa sekä naisissa että miehissä”, sanoo Suomen Ampumahiihtoliiton lajipäällikkö Jarkko Kauppinen.

Suorat lähetykset verkkosivulla

GP-kisassa on ikäluokkia alle 13-vuotiaista junioreista yli 65-vuotiaisiin miehiin. Mukaan ovat ilmoittautuneet lähes kaikki nykyisen A- ja B-maajoukkueen urheilijat. Tero Seppälä ja Mari Eder eivät ole mukana.

"Yleisissä sarjoissa on hyvä osanottajamäärä, joten luvassa on mielenkiintoiset kisat. Kilpailu on myös tärkeä kenraaliharjoitus meille kisajärjestäjille, jotta voimme viimeistellä kisatekniset valmiudet maailmancupin avaukseen”, sanoo Kontiolahden Urheilijoiden toiminnanjohtaja Jarno Lautamatti.

Sekä lauantain että sunnuntain pikakilpailuja voi seurata suorana lähetyksenä Sanomalehti Karjalaisen verkkosivulla klo 10.50 alkaen. Miesten pikakilpailu käynnistyy kumpanakin päivänä klo 11 ja naisten pikakilpailu klo 11.25.



Lehden tilaajien katsottavissa olevat lähetykset selostaa toimittaja Jani Leinonen. Kommentaattorina on Tuukka Invenius. Lehden voi tilata lyhimmillään vuorokaudeksi.



