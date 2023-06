Anaika Wood Group Ltd Oy:lle ja sen edustajille sakot työturvallisuusrikoksesta

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut 20.6.2023 Anaika Wood Group Ltd Oy:n yhteisösakkoon ja sen Iisalmen tehtaan johtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin työturvallisuusrikoksesta, koska yhtiö on laiminlyönyt velvollisuuttaan suojata Iisalmen tehtaan konelinjat tapaturmien estämiseksi.