André Linman konsertoi Vaasan kaupunginorkesterin kanssa kolmen konsertin kiertueella

Sturm und Drang -yhtyeestä sekä Tähdet, tähdet -televisio-ohjelmasta tunnettu André Linman esiintyy kaupunginorkesterin kanssa konserttikiertueella tiistaina 18.9. klo 19.00 Vaasan kaupungintalolla, keskiviikkona 19.9. klo 19.00 Schaumansalissa Pietarsaaressa sekä 20.9. klo 19.00 Kristiinahallissa Kristiinankaupungissa. Kiertue on osa Vaasan kaupunginorkesterin kolmen konsertin sarjaa Kristiinankaupungissa, Pietarsaaressa ja Vaasassa syksyn aikana.

Vaasan kaupunginorkesterin kauden avaavassa konsertissa Linman esittää tunnettuja kappaleitaan sekä muita rock/pop-klassikkoja kaupunginorkesterin säestyksellä. Konsertissa kuullaan mm. hitit Risin’ Son ja A Million Nights. Sovitukset kappaleisiin on tehnyt kapellimestari Markku Lindfors.

Metalliyhtye Sturm und Drang -yhtye löi itsensä läpi mm. Risin’ Son -hitillään ja sai massiivisesti radiosoittoa ympäri maan. Yhtye menestyi myös mm. Keski-Euroopassa ja Japanissa. Yhtyeen kaksi ensimmäistä albumia myivät yhteensä lähes 100 000 kpl. Karismaattinen laulaja-lauluntekijä André Linman on sittemmin hurmannut soolokeikoilla sekä perustamansa One Desire-yhtyeen keulakuvana. Linman on esiintynyt myös suositussa MTV3:n Tähdet, tähdet -televisio-ohjelmassa suurella menestyksellä, sijoittuen lopulta kilpailussa kolmanneksi.

Lisätietoja

Tiedotus- ja markkinointikoordinaattori Joonas Lantto, joonas.lantto@vaasa.fi, puh. 0400 860 745