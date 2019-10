Andreas Mortensen nimitettiin Aalto-yliopiston hallitukseen

Uusi jäsen tuo hallitukseen laajaa kansainvälistä kokemusta yliopistomaailmasta.

Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea valitsi professori Andreas Mortensenin yliopiston hallituksen uudeksi jäseneksi ja filosofian tohtori Susanna Petterssonin uudelle kaudelle 1.1.2020 alkaen.

Andreas Mortensen on sveitsiläisen Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne -yliopiston (EPFL) materiaali-instituutin professori ja tutkimuksesta vastaava vararehtori. Hän on aiemmin toiminut professorina myös Massachusetts Institute of Technology -yliopistossa (MIT) Yhdysvalloissa. Hänen tutkimusalueensa on prosessimetallurgia, fysikaalinen metallurgia sekä edistyneiden metallimateriaalien mekaaninen käyttäytyminen. Professori Mortensenilla on vahvat tutkimusansiot, ja hän on palkittu opettaja.

Mortensen työskentelee myös EU:n FET Flagship Human Brain -projektin johtajana. Hän on ollut mukana useissa eurooppalaisissa korkean tason asiantuntijaryhmissä, tieteellisissä neuvostoissa ja järjestöissä.

Hallituksen jäsenistä erovuoroinen Susanna Pettersson on toiminut hallituksen jäsenenä kaksi kautta vuoden 2014 alusta alkaen. Akateemisten asiain komitea valitsi Ruotsin kansallismuseon pääjohtajana toimivan Susanna Petterssonin yliopiston hallituksen jäseneksi uudelle, 1.1.2020 alkavalle kaudelle.

Susanna Pettersson on aiemmin toiminut Ateneumin taidemuseon johtajana, Suomen Lontoon instituutin johtajana, Alvar Aalto -säätiön ja Alvar Aalto -museon johtajana sekä useissa tehtävissä Suomen kansallisgalleriassa. Pettersson on osa-aikainen vieraileva professori Reinwardt Academyssä Amsterdamissa sekä museologian dosentti Jyväskylän yliopistossa. Hänellä on laajat verkostot sekä suomalaisella että kansainvälisellä kulttuurisektorilla. Pettersson on ollut jäsenenä useissa opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmissä sekä asiantuntijajäsenenä useissa EU- ja kansainvälisissä työryhmissä.

”On ilo todeta, että Aalto-yliopisto selvästi kiinnostaa kansainvälisiä huippuosaajia. Andreas Mortensen ja Susanna Pettersson ovat omien alojensa tunnustettuja osaajia, joilla on intoa ja motivaatiota edistää yliopiston kunnianhimoisia tavoitteita”, toteaa hallituksen nimityskomitean puheenjohtaja Yrjö Neuvo.

Hallituksesta jää pois Colin Whitehouse, joka on toiminut Aalto-yliopiston hallituksessa vuoden 2013 alusta alkaen, jolloin hänet valittiin yksivuotiselle kaudelle korvaamaan hallituksesta eronnut jäsen. Säätiön sääntöjen mukaan erovuoroista Whitehousea ei voida nimittää uudelle kolmivuotiskaudelle.

”Colin Whitehouse on tehnyt upeaa työtä Aalto-yliopiston kansainvälisen arvostuksen nostamiseksi. Kiitän häntä erinomaisesta ja viisaasta hallitustyöskentelystä”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Mikko Kosonen.

Aalto-yliopiston hallituksen muodostavat 1.1.2020 lukien Sari Baldauf, Ilkka Kivimäki, Mikko Kosonen (hallituksen puheenjohtaja), Karel Ch. A. M. Luyben, Liqiu Meng, Andreas Mortensen ja Susanna Pettersson (hallituksen varapuheenjohtaja). Hallituksen jäsenten toimikausi on kolmen vuoden pituinen.