Android One –tuoteperheen Nokia-älypuhelimet tarjoavat yrityksille helppoa hallittavuutta ja turvallisuutta

Nokia-älypuhelimissa on saatavilla markkinoiden laajin valikoima Android Enterprise Recommended -puhelimia: ohjelmassa mukana myös uudet Nokia 5.1- ja Nokia 3.1 -älypuhelimet.

HMD Global, Nokia-puhelinten uusi koti, vahvistaa asemaansa yritysmarkkinoilla: sen kaksi uutta älypuhelinta on hyväksytty Googlen Android Enterprise Recommended -ohjelmaan.

Android Enterprise Recommended -ohjelmaan kuuluu nyt kuusi eri hintaluokkia edustavaa Nokia-älypuhelinta. Uutuuksina ohjelmaan liittyvät äskettäin esitellyt Nokia 5.1 32GB ja Nokia 3.1 32GB*, joista jälkimmäinen on ensimmäinen edullisen hintaluokan älypuhelin Android Enterprise Recommended -ohjelmassa.

Android Enterprise Recommended -ohjelma kertoo yrityksille, että kaikki ohjelmaan kuuluvat älypuhelimet täyttävät Googlen yrityspuhelimille asettamat kriteerit. Näitä ovat mm. korkeammat vaatimukset itse laitteille, niiden ohjelmistoille, laitteiden käyttöönotolle, tietoturvapäivityksille ja käyttökokemukselle.

Laajan älypuhelinvalikoiman lisäksi yritykset hyötyvät HMD:n Nokia-älypuhelimilleen antamasta päivityslupauksesta: puhelimessa ei ole mitään liikaa, ne ovat turvallisia käyttää ja niissä on aina ajan tasalla oleva ohjelmisto. Puhelinten käyttöikää pidentää niihin saatavat uusimmat Googlen innovaatiot ja säännölliset turvapäivitykset. Nokia-älypuhelimille tyypillinen erittäin korkealuokkainen design ja laatu tekevät niistä tuotekategorioidensa parhaimmistoa.

Hyvin joustava – säästää aikaa ja rahaa

Nokia 5.1 ja Nokia 3.1 kuuluvat Android One -älypuhelinperheeseen, joten niihin on saatavilla kolmen vuoden ajan kuukausittaiset turvapäivitykset. Nokia-älypuhelimet tarjoavat todellista mielenrauhaa IT-päättäjille, jotka joutuvat jatkuvasti pohtimaan älypuhelinten turvallisuutta uusien turvallisuusuhkien ja -haavoittuvuuksien ilmetessä.

Lisäksi puhdas Android™ mahdollistaa sen, että Nokia-älypuhelimet ovat valmiiksi yhteensopivia erittäin monien mobiililaitteiden etähallintaratkaisujen (EMM) kanssa. Koska Nokia-älypuhelimet tukevat Androidin yritysten laitehallintaan tarkoitettuja Android Enterprise -ohjelmointirajapintoja (API), puhelimet voidaan helposti liittää yrityksen valitsemaan EMM-ratkaisuun. Puhdas Android ilman turhia esiasennettuja sovelluksia mahdollistaa laitteen muistin maksimaalisen käytön yrityksen tarpeisiin – lisäksi nopea käyttöönotto säästää aikaa ja rahaa.

David Still, toimitusjohtaja, Android Enterprise:

”Yhteistyömme HMD Globalin kanssa, jossa rakennamme Androidista mobiilialustaa globaaleille yrityksille, on erittäin palkitsevaa. Nokia-puhelimet tunnetaan korkeasta innovaatiosta ja ne ovat erittäin luotettuja yrityskäytössä. Olemme hyvin innostuneita siitä, että Android Enterprise Recommended -ohjelmassa on näin laaja valikoima älypuhelimia.”

Andrej Sonkin, liiketoimintajohtaja, Enterprise Business, HMD Global:

“Tarjoamme markkinoiden kattavimman Android Enterprise Recommended -tuoteperheen ja uskomme, että Nokia-älypuhelimet ovat erittäin kilpailukykyisiä ja niistä löytyy kattava tuotevalikoima eri kokoisten yritysten tarpeisiin. Työskentelemme tiiviisti yhdessä johtavien B2B-jälleenmyyjien kanssa globaalisti. Toimimme lisäksi suoraan lukuisien Android-laitteita käyttöönottavien kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Kiinnostus on suurta muun muassa pankki-, tuotanto-, ohjelmisto-, liikenne-, telekommunikaatio-, energia-, lääke- ja autoalaa edustavissa yrityksissä.”

Laitteiden etähallinta

Googlen Android Enterprise Recommended -ohjelmaan valitut laitteet ovat käyneet läpi vaativat testit. Niillä varmistetaan, että laitteet ja palvelut täyttävät laitteiden, käyttöönoton, turvallisuuden ja käyttökokemuksen osalta tiukat kriteerit sekä vaativimpien ja moninaisten yritysympäristöjen tarpeet.

Kun yrityksillä on käytössään kaikissa Nokia-älypuhelimissa oleva puhdas versio Android 8.0 Oreo™ -käyttöjärjestelmästä, ne voivat olla varmoja siitä, että puhelimissa ei ole puhelinvalmistajien omia ohjelmistoja eikä käyttöliittymään ole tehty muutoksia. Esiasennettujen sovellusten ja piilotettujen taustaprosessien puuttuminen maksimoi akunkeston ja muistitilan käytön laitetta käyttöönotettaessa. Android zero-touch enrollment tarkoittaa, että yritykset voivat ottaa käyttöönsä Nokia-älypuhelimet, joissa on laitteiden etähallintaohjelmisto jo esiasennettuna. Laitteet voidaan esiohjelmoida ja toimittaa työntekijöille valmiina käyttöönotettaviksi.

Nokia-älypuhelinten Android Enterprise Recommended -tuotevalikoima

Nokia-älypuhelimista on tarjolla toimialan laajin Android Enterprise Recommended -tuotevalikoima. Se kattaa niin Nokia 8- ja Nokia 8 Sirocco -lippulaivapuhelimet kuin kalliimmat keskihintaiset Nokia 7 plus- ja Nokia 6.1 -mallit sekä äskettäin esitellyt keskihintaisen Nokia 5.1 32GB*- ja edullisen Nokia 3.1 32GB* -mallin. HMD Globalin tarjoaa myös tasokkaita peruspuhelimia, joissa on korkeatasoinen äänen laatu ja erittäin pitkä akunkesto. Peruspuhelimiin kuuluvat myyntimenestys Nokia 3110 3G ja uusi Nokia 8110 4G, josta voi tehdä myös tehdä langattoman Hotspotin ja hyödyntää Wi-Fi-yhteyttä milloin ja missä vain.

