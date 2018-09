Anetcom vahvistaa hallitustaan – Teemu Kumpulainen uudeksi HPJ:ksi

Anetcom Oy on päättänyt vahvistaa hallitustaan valitsemalla Teemu Kumpulaisen uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi.

Teemu Kumpulainen toimii tällä hetkellä Managing Partnerina PJ Maa Partners Oy:ssä. Teemussa yhdistyvät vahva kokemus ja näkemys Anetcomin kaltaisen pk-yrityksen kasvattamisesta ja kehittämisestä, sekä nuorekas ote ja näkemys yrityksen johtamiseen. Hallituksen kokoonpanon uudistaminen on Anetcomille suunnitelman mukainen jatkumo yhtiössä toukokuun alussa aloittaneen toimitusjohtaja Juha Alénin valinnalle.



Anetcomin tavoitteena on lähteä aggressiivisesti kasvattamaan yhtiön toimintaa valituissa segmenteissä. Anetcomin ja Mainos Hietalan välisestä liiketoimintojen yhdistymisestä on nyt kulunut reilut 3 vuotta, joten kuherruskuukausien aika on viimeistään nyt ohi. Uudistetun hallituksen myötä rakennettava kasvupolku voi pitää sisällään orgaanisen kasvun lisäksi myös mahdollisia yritysjärjestelyjä, mikäli sopivia mahdollisuuksia aukenee. Kumpulaisen vahva yrityskauppaosaaminen tuo uudenlaista näkökulmaa yhtiön kasvattamiseen myös yritysjärjestelyiden kannalta.



”On erittäin hienoa saada Teemun kaltainen osaaja Anetcomin hallitukseen. Yhtiön omistajilla on vahva tahtotila viedä Anetcom nyt seuraavalle tasolle, mikä vaatii taakseen osaavan organisaation ja vahvan johdon”, osakas ja liiketoimintajohtaja Jarkko Hietala toteaa. ”Teemu oli aikanaan avustamassa yhtiön aiemmassa omistusjärjestelyssä, joten tiedämme, millaisen osaajan olemme hallituksemme puheenjohtajaksi saaneet. Yhtiön uusi hallitus yhdessä uuden toimitusjohtajan kanssa muodostavat sellaisen kombinaation, jonka edesottamuksista tullaan vielä kuulemaan”, sanoo puheenjohtajan paikalta hallituksen jäseneksi siirtyvä osakas ja markkinointijohtaja Jarmo Ojanen.



”Olen luonnollisesti erittäin innoissani tästä mahdollisuudesta ja kutsusta lähteä mukaan Anetcomin hallitustyöskentelyyn. Yhtiöllä on vahva ja tunnettu rooli erityisesti Pirkanmaan alueella, mutta myös paljon kasvupotentiaalia. Olen seurannut yhtiön liiketoimintaa sivusta jo usean vuoden ajan. Nyt pääsen paitsi osaksi hyvää tiimiä, myös itse vaikuttamaan yhtiön kehittymiseen”, toteaa Kumpulainen.