Anetcomin toimitusjohtajaksi Jarkko Hietala

Monipuolisiin mainosratkaisuihin ja suurkuvatuotantoihin erikoistuneen Anetcom Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Jarkko Hietala, joka aloittaa tehtävässään 1.4.2020.

Jarkko Hietala on myös aiemmin toiminut yhtiön toimitusjohtajana, 90-luvulta aina huhtikuuhun 2018 saakka. Viimeiset kaksi vuotta Hietala on ollut Anetcom Oy:n liiketoimintajohtaja.



– Hänen asiantuntijuutensa ja motivoituneen henkilökuntamme avulla pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä paremmin. On upeaa saada vetovastuuseen tällainen ansioitunut ja menestynyt tekijä. Jarkko Hietalalla on päteviä näyttöjä, ja odotamme menestyksen edelleen jatkuvan uudessa tehtävässä, toteaa hallituksen puheenjohtaja Teemu Kumpulainen.



Toimitusjohtaja odottaa tulevia haasteitaan innolla ja päättäväisellä tarmolla.



– Kiitos yhtiön hallitukselle tästä luottamuksesta. Astun uuden haasteen pariin intoa ja virtaa täynnä. Omat vahvuuteni ovat johtamisessa ja tuotetietoudessa. Uskon pystyväni auttamaan Anetcomia sen menestyksessä myös tulevien vuosien aikana. Jatkossakin Anetcom tullaan tuntemaan yrityksenä, josta saa alan parasta palvelua, kertoo Hietala.



Mainos Hietala Oy on vuonna 1992 perustettu mainosratkaisuihin erikoistunut yritys. Joulukuussa 2014 yritys yhdistyi suurkuvatuotantoon erikoistuneen Anetcom Oy:n kanssa. Anetcom Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 2,6 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää 16 henkilöä. Anetcomin pääkonttori ja tuotantotilat sijaitsevat Pirkkalassa.