Angela Merkel: "Nationalismille ja itsekkyydelle ei pidä antaa jalansijaa Euroopassa"

Saksan liittokansleri Angela Merkel keskusteli Euroopan tulevaisuudesta meppien ja komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin kanssa tiistaina.

“Suvaitsevaisuus on Euroopan sielu ja eurooppalaisen aatteen tärkeä perusarvo”, totesi Merkel. Tähän arvoon on kuitenkin kohdistunut viime vuosina erilaisia paineita, kuten julkinen velka, terrorismi, maanosaamme lähellä käydyt sodat, muuttoliike, digitalisaatio ja ilmastonmuutos.



Kaikkiin näihin haasteisiin pystytään puuttumaan onnistuneesti, mikäli Eurooppa toimii yhdessä ja jos “kohtelemme muiden etuja ja tarpeita kuin omiamme. Solidaarisuus perustuu suvaitsevaisuuteen ja tämä on Euroopan vahvuus. Tämä on osa yhteistä eurooppalaista DNA:tamme ja merkitsee kansallisesta itsekkyydestä irtipäästämistä.”



Solidaarisuus tarkoittaa myös sitä, että mikäli oikeusvaltioperiaatetta tai lehdistönvapautta heikennettään yhdessä EU-maassa, heikkenevät nämä koko EU:ssa.



EU:n tulee puhua yhdellä äänellä ulkopolitiikassa



Jotta “Eurooppaa kuultaisiin globalisoituneessa maailmassa, pitää Euroopan ottaa kohtalonsa paremmin omiin käsiinsä. Ajat, jolloin pystyimme luottamaan varauksetta muihin, ovat ohi,” totesi Merkel. Eurooppalaisen armeijan perustaminen NATO:n lisäksi ”osoittaisi maailmalle, että eurooppalaisten valtioiden välillä ei enää koskaan tule olemaan sotia.”



“Eurooppa on paras mahdollisuutemme rauhaan, vaurauteen ja hyvään tulevaisuuteen. Emme saa antaa tämän mahdollisuuden luisua käsistämme - olemme sen velkaa itsellemme ja seuraaville sukupolville. Nationalismille ja itsekkyydelle ei pidä antaa jalansijaa Euroopassa. Suvaitsevuus ja solidaarisuus ovat tulevaisuutemme. Ja tämä tulevaisuus on kamppailemisen arvoinen,” totesi Merkel puheenvuoronsa lopuksi.

