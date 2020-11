Anitra Lucander – nainen modernin taiteen ja värisuunnittelun suunnannäyttäjänä

Anitra Lucander tunnetaan monipuolisesti suuntautuneena taidemaalarina ja koloristina, jolla oli merkittävä rooli abstraktin taiteen varhaisena uranuurtajana. Naistaiteilijana Lucander oli poikkeus tuolloin vielä varsin miehisessä taidekentässä. Tämän voimakastahtoisen oman tiensä kulkijan kädenjälki näkyy kuitenkin laajasti tänäkin päivänä kaikille helsinkiläisille sekä kaupungintalon, että koko Helsingin empirekeskustan värimaailmassa. Helsingin kaupungintalon uudistuksen täyttäessä 50 vuotta onkin tärkeää nostaa Lucander arkkitehti Aarno Ruusuvuoren rinnalle merkittävänä suunnittelijana ja yhteistyökumppanina.

Vapaassa taidekoulussa oppinsa saanut Lucander nousi Tukholman vuoden 1953 Ung Finsk Konst -läpimurtonäyttelynsä ja Galerie Artekin yksityisnäyttelyidensä jälkeen suomalaisen avantgarden kärkeen. Hän oli alusta asti kiinnostunut myös arkkitehtuurista ja kuului 1950-luvun alussa perustettuun Group Espace -yhteenliittymään, jonka tarkoituksena oli arkkitehtuurin ja kuvataiteen yhteistyön lähentäminen ja kehittäminen. Tämä poiki yhteistöitä arkkitehtien kanssa, jolloin Lucander pääsi käyttämään persoonallista tyyliään myös julkisten rakennusten värisuunnittelijana.



Group Espacen kautta Lucander tutustui myös Ruusuvuoreen, jonka kanssa hän teki yhteistyötä useissa projekteissa toimien väriasiantuntijana ja -suunnittelijana. Heistä tuli myös ystäviä.



Lucanderin ja Ruusuvuoren yhteisiä projekteja olivat muun muassa Helsingin keskustan empirekorttelit, kaupungintalo ja Vanha kirkko, joihin Lucander määritti värit. Hänen taiteessa käyttämänsä kollaasitekniikka näkyi myös näissä värisuunnitelmissa, joista hän luonnosteli kollaasit. Sama tekniikka näkyy myös Lucanderin toteuttamassa Roihuvuoren koulun värisuunnittelussa – sisätilaa hallitsee kollaasimainen, suurikokoinen ja monivärinen tekstiiliapplikaatio.



Inspiraatio rohkeisiin väreihin maailmalta



Huomattava vaikutus Lucanderin taiteeseen ja varsinkin hänen värimaailmaansa oli hänen matkoillaan Välimeren maihin sekä Marokkoon, Egyptiin, Jordaniaan, Intiaan ja Nepaliin. Matkustaessaan hän kiinnitti erityishuomiota häntä ympäröiviin väreihin, kuten hiekka-aavikon keltaisiin sävyihin ja itämaisten kankaiden värityksiin. Moskeijojen voimakas turkoosi tuli vaikutteena myös hänen maalauksiinsa.



Lucander tunnettiin varmasta väriaististaan ja ilmaisutavastaan, joka sopi hyvin arkkitehtuurin visualisoimiseen. Hänen suunnitelmissaan värit muodostivat tilallisia kollaaseja, jotka vahvistivat syvyysvaikutelmaa ja loivat mielenkiintoisia näkymiä.



Helsingin kaupungintalon värisuunnitelmaan sisältyivät ulko-, sisä- ja kalustevärit. Suunnitelmassa empire ja 60-luku liittyvät yhteen kirkkaiden värien kanssa. Juhlasalin katon koristeesta inspiraationsa saaneet oranssinkeltaiset ja vihreät sävyt ovat voitolla ja julkisivun murrettu siniharmaa on poikkeus. Helsingin kaupungintalon toimistokerroksissa kävijän yllättääkin rikas värimaailma, joka vaihtelee kerroksesta ja ilmansuunnasta riippuen. Erilaiset vihreät, turkoosit, keltaiset ja persikansävyt lienevät vaikutteita lukuisilta matkoilta. Väritys on myös vuorovaikutuksessa viereisten empirekortteleiden värimaailman kanssa.



Yli kolmenkymmenen värin suunnitelma on erittäin yksityiskohtainen: Oman värinsä saivat niin kokolattiamatot, vessojen kaakelit, laminoidut sisäpinnat, kalusteet kuin narikan numerolaput. Värityksen rooli nousee poikkeuksellisen tasavertaiseksi teemaksi arkkitehtuurin rinnalle.



Kaupungintalon lisäksi värisuunnitelma koski myös sen naapurikortteleita. Siten Lucanderin vaikutus kaupunkikuvaan on ollut jopa merkittävämpi, kuin Ruusuvuoren arkkitehtuurisen suunnittelun.



Kaupungintalon juhlavuosi kunnioittaa värisuunnittelua

Kaupungintalon 50-vuotispäivän kunniaksi käynnistyi juhlavuosi. Sen keskiöksi on haluttu nostaa vähemmän tunnettu, mutta yhtä lailla Ruusuvuoren kanssa suunnitteluun osallistunut Lucander. Hänen laajasta värisuunnitelmastaan on poimittu kuusi väriä, jotka muodostavat juhlavuoden visuaalisen ilmeen.



Juhlavuoden kunniaksi on julkaistu myös juhlasivusto, jossa voi osallistua videokierroksille asiantuntijoiden opastuksella. Yhdeksän erilaista kierrosta käsittelevät muun muassa rakennuksen arkkitehtuuria ja taidetta sekä vievät katsojan myös sellaisiin paikkoihin, joihin ei muuten vapaasti pääse. Samalla voi ihailla myös Lucanderin ennakkoluulotonta värisuunnittelua.





Helsingin kaupungintalon 50-vuotisjuhlasivusto