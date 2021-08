Anna itsellesi lupa onnellisuuteen

Jaa

Kielteisiin asioihin tarttuvan mielen voi opettaa huomaamaan hyvää itsessä ja ympäristössä

Auli Malimaa: Olet kaiken hyvän arvoinen

Julkaistaan 3.8.2021

Hektisessä kiireen ja vaatimusten täyttämässä elämässä aivot takertuvat herkästi kielteisyyteen ja estävät havaitsemasta ympärillä olevaa hyvää. Itseä voi kuitenkin tietoisesti ohjata huomioimaan positiivisia asioita ja elämään ilon ja rakkauden täyttämää elämää.

Totuttautumalla ajatukseen, että onnella ei ole säädyllisyyden sanelemaa ylärajaa tai pitkästäkään ilosta ei automaattisesti seuraa aina itku, ihminen uskaltaa ottaa helpommin vastaan hyviä asioita, joita elämässä tulee vastaan. Samalla on mahdollista nähdä itsensä onnellisena ihmisenä ja tunnistaa niitä myönteisiä asioita, jotka jo ovat itsessä.

Olet kaiken hyvän arvoinen tutustuttaa lukijansa erilaisiin onnellisuuden lähteisiin ja auttaa huomaamaan ilon ja onnen aiheita elämässä. Kirjassa esiteltyjen harjoitusten kautta lukija pääsee myös syventämään kokemustaan myönteisistä asioista.

FM Auli Malimaa on kouluttautunut mm. elämäntaidon valmentajaksi. Työkseen hän kouluttaa ihmisille onnellisempaa oloa ja vaivatonta vuorovaikutusta. Malimaan Iloversum-Instagram-tilillä jaetaan viikoittain onnellisuusharjoituksia.

Saatuaan 15-vuotiaana koululääkäriltä kuulla sairastavansa nivelreumaa, Auli Malimaa teki elämänsä viisaimman päätöksen. Hän päätti, ettei hänestä koskaan tule katkeraa. Tähän ajatukseen hän on nojannut myös lapsettomuuteen liittyvässä surussaan. Onnellisuus ja kyky vaikuttaa omiin tunteisiin on ollut Malimaan elämänmittainen kiinnostuksen kohde.

Elämä on opettanut Malimaalle, että kaikki – jopa mahdotonkin – on mahdollista. Lapsettomuudestaan huolimatta hänelle on tarjoutunut mahdollisuus isovanhemmuuteen, sillä hänet on pyydetty mummiksi kummityttärensä lapsille. Pienien ihmisten rakastaminen on mittaamattoman arvokas lahja, joka tekee Auli Malimaan kiitolliseksi ja onnelliseksi joka päivä.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@otava.fi