Anna mahdollisuus -hyväntekeväisyyskampanja poiki Kuopiossa jättilahjoituksen

Kuopiolainen yrittäjä Raimo Sonninen lahjoittaa omistamansa Sporttilainaamon urheiluvälineet hyväntekeväisyyteen. Sporttilainaamon välineet siirtyvät Hope ry:n Kuopion toimipisteen kautta lahjoitettaviksi Hopen avun piirissä oleville vähävaraisille perheille.

Hyväntekeväisyyskampanja, joka pysäytti toimimaan

Valtakunnallista Anna mahdollisuus -hyväntekeväisyyskampanjaa vietettiin elokuussa. Kampanja-aikana kerättiin lasten ja nuorten harrastusvälineitä lahjoitettavaksi Hope ry:n kautta vähävaraisille perheille. Keräyspisteinä toimivat STARK- ja Stadium -myymälät ympäri Suomea.

Yrittäjä Raimo Sonninen huomasi kampanjan Kuopion Starkissa. ”Otin yhteyttä yksikönpäällikköön Ismo Koskeen ja kysyin onnistuisiko heille tällainen hieman isompi lahjoitus. Koski ilahtui suuresti ja lupasi järjestää asian”, Sonninen kertoo. Tavaraa on paljon ja lahjoituksesta on saatu yhteistuumin sovittua Hopen Kuopion tiiminvetäjien kanssa.

Suurena venemiehenä tunnetun Sonnisen kiinnostus liikkumiseen löytyy hänen lapsuudestaan. ”Aero- ja hydrodynamiikka, vauhti ja rakenteleminen kiinnostivat. Olen aina ollut yritteliäs luonne”, Sonninen pohjustaa. Bella-veneiden myynnin jälkeen Raimo Sonninen on jatkanut kiinteistösijoittajana, ja mutkien kautta päätyi avaamaan Bellanrantaan Sporttilainaamon vuonna 2018. Yrittäjälle ilmaantui kuitenkin myöhemmin aikahaasteita ”Minulla ei ollut tarpeeksi aikaa keskittyä Sporttilainaamon käytännön pyörittämiseen. Ratkaisu tavaroiden lahjoittamisesta oli helppo tehdä, kun kuulin Hope ry:n tekemästä tärkeästä työstä. Yhteiskunta on mahdollistanut minulle paljon, ja olen iloinen voidessani kantaa oman korteni kekoon yhteisessä vastuunkannossa.” Sonninen kertoo.

Anna mahdollisuus -hyväntekeväisyyskampanja ehkäisee lasten ja nuorten eriarvoi- suutta ”Haluan ihmisille hyvää, – että kaikilla lapsilla olisi mahdollisuus harrastaa perheen taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Autetaan, ettei kukaan jäisi yksin. Elämä on aina vahvemmissa kantimissa hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden kautta”, Sonninen tiivistää.

Jokainen lahjoitus on meille tärkeä

Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n toiminnanjohtaja Eveliina Hostila on hyvillä mielin; ”Tämä on merkittävä lahjoitus. Tavarat tulevat konkreettiseen tarpeeseen. Näiden hyvien tekojen kautta mahdollistetaan lasten harrastaminen. On myös upea huomata, että kampanja kantaa pidemmälle, ja lahjoituksia tulee sen jälkeenkin. Nämä valtakunnalliset kampanjat tavoittavat ihmisiä, ja tärkeä asia jää mieliin. Meille voi tehdä lahjoituksia ympäri vuoden”, Hostila kertoo.

Anna mahdollisuus -hyväntekeväisyyskampanja linkittyy ensi vuoden joulukuussa Helsingissä pelattaviin miesten salibandyn MM-kisoihin. Kisoilla on kantavana arvopohjana liikunnamahdollistaminen kaikille. Kampanjan suunnitteli Markkinointiosakeyhtiö i2, ja sen toteuttaa Salibandyliitto yhteistyössä vuoden 2020 kotikisojen kumppaniverkoston sekä Hope ry:n kanssa.

Suomen Salibandyliitto

Salibandy on Suomen nopeimmin kasvava ja kehittyvä joukkueurheilulaji. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 pelaajaa ja harrastajaa, joista rekisteröityneitä on noin 70 000. Me Suomen Salibandyliitossa haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Toimintamme perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Hyväntekeväisyysjärjestö Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry.

Hope on vuonna 2009 perustettu hyväntekeväisyysjärjestö, jonka tavoitteena on antaa kaikille lapsille tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen. Hope on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja se toimii 20 paikallistoimijan välityksellä eri puolilla Suomea.

STARK

Me Starkissa uskomme, että jokainen työmaa tekee meidät vahvemmaksi. Meitä yhdistää tavallista tukevampi intohimo rakentamiseen, innostus sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen asiakkaidemme liiketoimintaan ja tarpeisiin. Rakennustarvikeyritys Stark on palvellut suomalaisia rakentajia jo vuodesta 1868. Starklaisia on noin 1000 ympäri Suomen ja valtakunnallinen 26 myymälän verkostomme sekä verkkokauppa palvelevat ajasta ja paikasta riippumatta.

