Annantalossa viheriöi "Terra Tuntematon – savesta rakennettu saari" 28.4. 2019 asti

Jaa

Annantalon toisessa kerroksessa on mahdollista löytää suloinen savimaailma, jossa kasvaa oikeita kasveja. Siellä viheriöi Terra Tuntematon -näyttely, joka on yhteisöllinen saviteos. Sitä on rakennettu 18.3.2019 lähtien Annantalon taidetunneilla ja kaikille avoimissa työpajoissa. Tulos on mielikuvitusta kutitteleva saari rakennuksineen, asukkaineen ja kasveineen. Nyt juuri se on parhaimmillaan, kun savisaaren kasvit ovat kasvaneet pituutta ja ovat kauniin vihreitä.

Terra Tuntematon. Kuva: Mikko Heikkinen

Terra Tuntematon -teos on kuvitteellinen ja tutkimaton suuri saari, joka on toteutettu savesta. Savi on ekologisesti kierrätetty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoululla.



Savisaarella eletään alkavan kevään aikaa tuntemattomana vuonna; ehkä on kyse tulevaisuudesta, ehkä ei. Teoksen rakentajat ovat muovanneet savesta maastoa, tehneet rakennuksia ja mitä erilaisimpia saaren asujia. Saaren multaan on kylvetty siemeniä – hernettä, rairuohoa, ohraa, lehtikaalia, jotka kasvaessaan ovat pehmentäneet maisemaa vihreällä. Saarelle on syntynyt linnakyliä, possumaa, Pompeiji tulivuoren juurelle sekä maa, jossa eläimet ovat ottaneet vallan. Myös ydinlaskeuman jälkeinen maisema syntyi saarelle. Tuntemattoman maailman tekijät eli lapset ja nuoret ovat tehneet seinän suureen karttaan kertomusta oman alueensa elämästä kuvin ja sanoin. Terra Tuntematon on nähtävillä Annantalon kakkoskerroksen eteläisessä lasipäädyssä ark. 8–20, la–su 10–16 aina 28.4. asti, pääsisäisenä 19.–22.4. Annantalo on suljettu. Saari vaatii kastelua päivittäin, joten pääsiäispyhien aikana saattaa alkaa kaikkeen elolliseen kuuluva kuihtuminen muokaten saaren maisemaa jälleen toisenlaiseksi. Työryhmässä ovat olleet mukana ohjaajat ja opettajat: Harri Piispanen, Erja Mehto, Katri Huhtakallio ja Pirjo Ingerö. -------------------------------------- NÄYTTELY: Terra Tuntematon – savesta rakennettu saari

Annantalossa 18.3. – 28.4. 2019, vapaa pääsy Annantalo, Annankatu 30, Helsinki www.annantalo.fi ------------------------------------- Tiedustelut: vastaava kuvataideopettaja Erja Mehto, erja.mehto@hel.fi Kuvia: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/l/2nh_QP8RVqzf

Avainsanat kaikenikäisillekeramiikkanäyttelysaarisavitaideterra

Yhteyshenkilöt

Kuvat Terra Tuntematon. Kuva: Mikko Heikkinen Lataa Terra Tuntematon. Kuva: Mikko Heikkinen Lataa Terra Tuntematon. Kuva: Mikko Heikkinen Lataa Terra Tuntematon. Kuva: Mikko Heikkinen Lataa

Linkit