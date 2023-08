Anne Issakainen aloittaa Sarastian toimitusjohtajana 4.9.

- Anne Issakaisen valinnassa painoi vahva kokemus palvelukeskusliiketoiminnasta. Annen osaaminen tukee Sarastiaa asiakaskeskeisemmän kulttuurin kehittämisessä yhteistyössä henkilöstön ja asiakkaiden kanssa, Sarastian hallituksen puheenjohtaja Kai-Petteri Purhonen kertoo.

Issakainen siirtyy Sarastialle Baronalta, jossa hän on työskennellyt palvelukeskustoiminnan sekä Ihmiset ja kulttuuri -palvelualueen johtajana. Issakainen on työskennellyt Baronalla vuodesta 2016. Aiemmin hän on työskennellyt johtotehtävissä ICT-alalla.

- Sarastia palvelee laajasti suomalaisia kuntia ja hyvinvointialueita.

Laadukkaiden ja kustannustehokkaiden palveluiden tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa, jotta kunnat ja hyvinvointialueet voivat toteuttaa tavoitteensa ja velvoitteensa. Sarastia haluaa kulkea asiakkaidensa rinnalla ja yhteistyössä tukea sekä edistää heidän uudistumistaan, Anne Issakainen sanoo.

Sarastian väliaikaisena toimitusjohtajana on toiminut Anette Vaini-Antila, joka palaa sovitusti tehtäväänsä konsernin talousjohtajana. Sarastian hallitus kiittää Anette Vaini-Antilaa tehtävän ansiokkaasta hoitamisesta.

Sarastia Oy:n palvelutuotannosta vastaa edelleen johtaja Veli-Matti Heiskanen ja tytäryhtiöiden toiminnasta niiden toimitusjohtajat Jaana Jantola ja Christian Sjöstrand.