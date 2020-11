Anne Vuori-Kemilän Mustaa jäätä on ehdolla kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaksi

Anne Vuori-Kemilän Mustaa jäätä on synkkäsävyinen tarina kahdesta poikkeusihmisestä ja heidän ristiriitaisesta suhteestaan. Finlandia-palkinnot jaetaan 25.11.2020. Kaunokirjallisuuden Finlandian valitsee tänä vuonna kapellimestari Hannu Lintu.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaana on Anne Vuori-Kemilän romaani Mustaa jäätä. Se on kuvaus Gulffista ja Elffistä eli Railista ja Siiristä, rakkaudesta, ulkopuolisuudesta ja siitä, kuinka ihmisen elämä voi mennä raiteiltaan.

Ehdokkuusperusteluissa todetaan:

"Yhteisön poikkeusyksilöitä tukahduttava paine, suomalainen vaikenemiseen kallistuva puhekulttuuri, vuosien tunnelukot ja mielenterveysongelmat. Vuori-Kemilän aiheet ovat raskaat, mutta hän kuvaa maailman kolhimia ihmisiään oikeudenmukaisella lämmöllä ja rakkaudella, heidät kirjailijan taidolla lihaksi ja vereksi muuttaen."

Anne Vuori-Kemilä (s.1958) on kotoisin Kemistä ja asuu nykyään Helsingissä. Hän on työskennellyt psykiatrisena sairaanhoitajana, mielenterveystyön opettajana ja työnohjaajana eri paikkakunnilla. Mustaa jäätä on hänen toinen romaaninsa.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista. Palkinnon suuruus on 30 000 euroa. Vuoden 2020 Finlandia-palkintojen voittajat julkistetaan keskiviikkona 25.11. suorassa televisiolähetyksessä Yle TV1:ssä kello 19.

Palkintolautakuntaan kuuluivat ulkoministerin valtiosihteeri Johanna Sumuvuori (pj), kulttuuritoimittaja Suonna Kononen ja yrittäjä Maija Kuusi. Kaunokirjallisuuden Finlandian valitsee tänä vuonna kapellimestari Hannu Lintu.





Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

Anne Vuori-Kemilän haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset: jenni.heiti@otava.fi