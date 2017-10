Anneli Jäätteenmäki: Monenlaista hyvää metsästä

Henna Virkkunen: Puulla ja päällä tulevaisuuteen 2.9.2017 10:52 | Tiedote

Kun puhutaan metsistä, meillä suomalaisilla on iso vastuu. Tämä siksi, että Suomi on Euroopan metsäisin maa, yli 75 prosenttia pinta-alastamme on metsää. Suomessa metsillä on kansantaloudessa myös paljon suurempi rooli kuin yhdessäkään muussa maassa, ja juuri tästä syystä metsiämme on myös hoidettu vastuullisesti.