Anneli Kannon dekkarisarja jatkuu, Lapin maisemissa rikoksia ratkoo salaperäinen meedio.

Samaan aikaan joku levittää alueelle huumeita. Kuka haluaa pahaa pienelle paikkakunnalle ja sen ihmisille? Pystyykö turisteja viihdyttämään palkattu meedio selvittämään kykyineen tilanteen ennen kuin pahin tapahtuu?

Jättimenestykseen nousseen Anneli Kannon Saalistetut on psykologisen Näkijä-dekkaritrilogian toinen osa. Sen ensimmäinen osa Haihtuneet ilmestyi keväällä 2023 ja sai lukijoilta innostuneen vastaanoton. Sarjan pääosassa on värikäs ja omalaatuinen meedio, joka kyvyillään ja ihmistuntemuksellaan pystyy löytämään pahantekijät. Sarja on saanut inspiraationsa todellisista tapahtumista.

Anneli Kanto on useita kertoja palkittu kirjailija. Hänet tunnetaan näytelmäkirjailijana ja prosaistina, joka ammentaa usein kirjojensa aiheita historiasta.

Anneli Kanto: Saalistetut (Docendo 2023), sidottu, 240 sivua. Julkaisupäivä 4.9.2023.

