Anneli Kannon uusi romaani Kullan kaipuu julkaistaan tapaninpäivänä

Lind & Co on vuonna 1999 Tukholmassa perustettu yleiskustantamo, joka julkaisee äänikirjoja myös suomeksi. Lind & Co on osa Storytel Books -kustantamoiden ryhmää. Kustantamon suomalaisten äänikirjojen kustantajana toimii Tiina Kristoffersson.