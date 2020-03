Anneli Kiljunen: Hallitukselta ripeitä toimija yritysten pelastamiseksi

Ihmisisistä huolehtiminen ei lopu koronan takia 20.3.2020 16:31:07 EET | Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tänään koronavirustilanteen vaikutuksesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Koronavirus tulee vaikuttamaan kaikkeen toimintaamme ja palveluihin jollain tavalla. Eduskunta hyväksyi aiemmin tällä viikolla käyttöön valmiuslain soveltamisasetukset ja Suomessa eletään nyt poikkeuksellisissa oloissa. Sosiaali- ja terveyspalvelut käsittävät paljon enemmän kuin erikoissairaanhoidon, joten vaikutukset koronaepidemialla ovat laajat. Välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestettävä ja palveluiden saatavuus on turvattava myös poikkeusoloissa, eikä yksittäisiä palveluita saa lakkauttaa vaan päätökset tulee tehdä asiakas huomioiden. Perusterveydenhuollon supistamistoimet tulee ministeriön mukaan ottaa käyttöön vasta siinä vaiheessa kun tilanne on niin akuutti, että on pakko. Poikkeusoloissa peruspalvelut ovat tärkeitä ja niillä on tärkeä rooli myös siinä, että erikoissairaanhoidon palvelut eivät kuormitu. Juuri siitä syystä esimerkiksi sos