Anni Huhtala on Talouspolitiikan arviointineuvoston uusi pääsihteeri

Johtava tutkija Anni Huhtala on nimitetty 15.8.2022 alkaen Talouspolitiikan arviointineuvoston pääsihteeriksi. Hän on toiminut neuvoston neuvonantajana helmikuusta 2022 alkaen. Tätä ennen Huhtala on työskennellyt VATT:ssa useissa eri tehtävissä vuodesta 2011. Hän toimi VATT:n tutkimusjohtajana vuosina 2011-2015 ja ylijohtajana vuosina 2015-2020.

Anni Huhtala on filosofian tohtori (PhD) ja Aalto-yliopiston ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen dosentti. Tohtoriksi hän väitteli Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä vuonna 1994. Huhtalan erikoisalaa ovat ilmasto- ja ympäristöpolitiikka.

Pääsihteeri Anni Huhtala (anni.huhtala@vatt.fi tai +358 295 519 414)

Talouspolitiikan arviointineuvosto perustettiin vuonna 2014 talouspolitiikan tavoitteiden ja keinojen riippumatonta arviointia varten. Neuvoston tavoitteena on parantaa talouspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon laatua sekä tuoda tutkimustietoon pohjautuva riippumaton näkökulma talouspoliittiseen keskusteluun. Neuvosto julkaisee vuosittain arvion harjoitetusta talouspolitiikasta.

Talouspolitiikan arviointineuvosto on koottu yliopistojen taloustieteen laitosten ja Suomen Akatemian ehdotusten perusteella. Arviointineuvostoon kuuluvat puheenjohtaja ja neljä muuta jäsentä. Puheenjohtajana toimii prof. Jouko Vilmunen. Muut jäsenet ovat prof. Hilde Bjørnland, prof. Seija Ilmakunnas, prof. Johanna Niemi ja prof. Jukka Pirttilä.