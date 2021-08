Anni Pesosen uutuuskirja on herkkä ja henkilökohtainen kasvukertomus yhden kristityn matkasta uskon tiellä!

Anni Pesosen uutuuskirja on tutkijana ja pappina toimineen teologin henkilökohtainen puheenvuoro. Se on kertomus yhdestä elämästä ja sen myötä muuttuvasta suhteesta Jumalaan.

“Se, miten hahmotan ja ymmärrän Jumalan, on pakostakin henkilökohtainen tarina.”

Mistä oikeastaan puhutaan, kun sanotaan Jumala?

Millaiseksi Jeesuksen merkitys muodostuu?

Millaiseksi muuttuu usko ikuiseen elämään, kun läheisen sairaus murentaa käsityksen kuolemattomasta, ruumiista erillisestä sielusta?

Anni Pesosen Credo – tieni mystiikkaan (Basam Books 2021) on harvinaislaatuinen matka yhden kristityn sielunmaisemaan. Herkän henkilökohtainen kasvukertomus seuraa lapsen, murrosikäisen, opiskelijan, raamatuntutkijan ja seurakuntapapin pohdintoja kristinuskon ydinsisällöistä.

Olennaisimmaksi aiheeksi nousee yhteys Jumalaan, rukous. Miten löytää rukoukseen elävä tuntu Jumalan läsnäolosta? Etsijän polku kulkee yhä syvemmälle mielen hiljaisuuteen, kristillisen mystiikan sanattomaan rukoukseen. Vanhat mystikot kertovat rukouksessa löydetystä todellisuudesta, joka loistaa myös Jeesuksen vertauksista. Pesosen kirja tarjoaa tuhtia teologista tietoa ja runsaasti eväitä omaan hiljentymiseen.





Kirjailijasta

Anni Pesonen on teologi, joka on toiminut raamatuntutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa ja kouluttajana Diakonia-ammattikorkeakoulussa. Nykyisin hän on seurakuntapappina Nurmijärvellä.