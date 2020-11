Anni Vepsäläinen jatkaa kauppakamarin puheenjohtajana

Pia Rupponen Helsingin seudun kauppakamarin markkinoinnin johtoon 4.11.2020 08:30:53 EET | Tiedote

Pia Rupponen on nimitetty Helsingin seudun kauppakamarin markkinointipäälliköksi (Head of Marketing). Rupponen on aloittanut tehtävässä 2. marraskuuta 2020.