Annie Lyonsin Pommisuojan lukupiiri yhdistää kaksi supertrendiä: historialliset romaanit ja kirjat lukemisesta

Pommisuojan lukupiiri sijoittuu toiseen maailmansotaan. Syyskuussa 1940 Hitlerin Saksa aloitti Lontoon pommitukset, ja pian pommisuojien ahtaus tuli ihmisille tutuksi. Pientä kirjakauppaa pitävä Gertie Bingham päättää perustaa lukupiirin pommisuojaan. Nalle Puh ja Humiseva harju tulevat tutuiksi lukupiiriläisille samalla kun maailma ympärillä palaa.



Yksi pommi muuttaa kuitenkin kaiken, eivätkä lukupiiriläiset pysty enää sulkemaan muuta maailmaa ulkopuolelleen. Surun ja menetysten keskellä ystävyyden ja tarinoiden voima osoittautuu kuitenkin sotaakin väkevämmäksi.

Pommisuojan lukupiirin kaltaiset, toiseen maailmansotaan ja kirjakauppoihin sijoittuvat romaanit ovat olleet Englannissa jo jonkin aika hyvin suosittuja. Akateemisen kirjakaupan libristi Katarina Törnroth-Bouanani vahvistaa, että kysyntää kirja-aiheisille kirjoille on myös heidän myymälässään Helsingin Akateemisessa kirjakaupassa: "Kirjoihin liittyvät kirjat ovat helppoja, ja kirjaihmiset pitävät aiheista, jotka liittyvät kirjoihin ja kirjakauppoihin."

Ruovedellä uudelleen avattua Vinhan kirjakauppaa pyörittävä Pasi Vainio sanoo, että vastaava trendi näkyy heilläkin: "Pyrimme pitämään aihepiirin kirjoja hyvin esillä. Ne tulevat tarpeeseen, sillä kirjakaupastamme on nopeasti tullut matkakohde etenkin lukupiiriryhmille. Kaukaakin tulee bussilastillisia turisteja tutustumaan kirjakauppaamme."

Pasi Vainio on itsekin esimerkki siitä, että kirjakaupan pyörittäminen on edelleen monen haaveissa. Ennen Vinhan kirjakauppaa Vainio toimi pitkään Otavan toimitusjohtajana.

"Kirjakaupan perustaminen oli pitkään haaveissani, ja täällä nyt ollaan."

Annie Lyons on brittiläinen bestseller-kirjailija ja luovan kirjoittamisen opettaja. Ennen kirjailijanuraansa hän on toiminut muun muassa kirjakauppiaana. Pommisuojan lukupiiri on hänen ensimmäinen suomennettu kirjansa. Romaani ilmestyi samanaikaisesti englanniksi ja suomeksi. Lyons on kutsuttu syksyllä Helsinkiin.



Kirjan on suomentanut Anna-Mari Raaska. Äänikirjan lukee Outi Vuoriranta.