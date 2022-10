Annie, stödverktyget som minskade antalet avbrutna studier bland yrkesstuderande

Kunnat toivovat lisää luottamusta ja vapauksia – Kuntaliitto julkisti hallitusohjelmatavoitteensa 6.10.2022 12:37:24 EEST | Tiedote

Kuntien moninaisuuden huomioimisen on oltava kuntapolitiikan ytimessä. Erilaistuvan kuntakentän vaihtelevat tarpeet on huomioitava laajemminkin nykyistä paremmin. Eri kokoisille ja erilaisille kunnille on turvattava kunnalliseen itsehallintoon kuuluva toimintavapaus päättää, miten ne järjestävät palvelut oikea-aikaisesti, taloudellisesti kestävästi ja vaikuttavasti. Tätä varten on käynnistettävä kokeiluohjelma.