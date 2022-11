Annika Lutherin Rukiin viljava historia on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2022

Raadin perustelut:

”Suomen kansallisviljaa monista odottamattomistakin kulmista lähestyvä rukiin elämäkerta avaa kiinnostavasti, asiantuntevasti ja ilmavan yleistajuisesti, mitä kaikkea pieni jyvä pitää sisällään. Jännittävä sukellus biologiaan, evoluutioon ja kulttuurihistoriaan, kivikaudelta aina tulevaisuuden ruuantuotantoon."

Kaikki kolme kirjallisuuden Finlandia-palkintoa jaetaan 30.11.2022. Yhden palkinnon arvo on 30 000 euroa.

Annika Luther (s. 1958) on koulutukseltaan biologi. Hän työskenteli kevääseen 2022 asti biologian, maantieteen ja ihmisen ekologian lehtorina Töölön lukiossa. Luther aloitti kirjailijanuransa nuortenkirjailijana, ja hänen nuortenromaaninsa Kirje maan ääriin oli lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas vuonna 2008. Hän on sittemmin kirjoittanut opettajista, sukulaisista ja bakteereista. Rukiin viljava historia on hänen ensimmäinen tietokirjansa.

Rukiin viljavan historian on kuvittanut Lutherin tytär Herta Donner. Kannen on suunnitellut Lutherin toinen tytär, Ulla Donner, joka voitti Sarjakuva-Finlandia-palkinnon vuonna 2020 albumillaan Sontaa. Kirjan ulkoasun on suunnitellut Lutherin poika Otto Donner.

Rukiin viljavan historian on suomentanut Kari Koski, ja alkuteoksen Rågen – en spretig historia on julkaissut Schildts & Söderströms. Teos löytyy myös äänikirjana sekä suomeksi että ruotsiksi.

Rukiin viljavasta historiasta sanottua:

”Suomenruotsalaisen kirjailijan ja biologin Annika Lutherin uutuuskirja, populaaritieteellinen Rukiin viljava historia muistuttaa monin tavoin Patrik Svenssonin menestysteosta Ankeriaan testamentti. Molemmat kirjoittavat kulttuurihistoriasta keskittyen ei-inhimillisiin tekijöihin. Molempien kirjailijanääni on utelias ja paikoin runollinen, ja lukija johdatetaan odottamattomiin paikkoihin ja oivalluksiin ekologisista suhteista.”

Amelie Björck, Aftonbladet

”Moniulotteisessa kirjassa nivoutuvat biologia ja kulttuurihistoria, rukiin ja maailman muuttuminen. Runsaat kirjallisuussitaatit maistuvat kuin voisilmä uutispuurossa.”

Tuula Koukku, Tiede

”Kannatti ottaa tämä yllättävän monipuolinen kirja lukulistalle. Luther on myös niitä tietokirjoittajia, jotka ovat onnistuneet löytämään persoonallisen ja hauskan tavan kirjoittaa.”

Titta Lindström, Kirjavinkit