Annika Saarikko: Keskustan paikka on oppositiossa

Keskusta on kohdannut historiallisen vaalitappion. Tuloksesta on vedettävissä vain yksi johtopäätös: paikkamme on oppositiossa.

Takana on kahdeksan vastuun vuotta. Kummankin, keskenään hyvin erilaisen hallituskauden lopputulemana suomalaisten luottamus meihin on laskenut rajusti.

Hallitustyöhön ja vaikeisiin päätöksiin vaaditaan kansan tukea. Sitä ei nyt ole. Vaalitulos on selvä: Kansa haluaa Keskustan oppositioon.

Keskusta halusi näissä vaaleissa korostaa tehtäväänsä politiikan keskikentän voimana, koko Suomen puolueena. Moni nyökytteli vaalikentillä näiden asioiden tärkeydelle, mutta liian harva äänestäjä vakuuttui.

Suomalaiset halusivat nyt muuta. Tämä on tosiasia. Kansa on aina oikeassa.

Sydämestäni kiitän kaikkia Keskustan ehdokkaita, tukijoita ja puolueen aktiiveja sitkeästä vaalityöstä. Teitte korvaamatonta työtä kansanvallan ja kotiseutujen puolesta.

Eduskuntaryhmämme on pienempi kuin sataan vuoteen. Tämä pysäyttävä tieto velvoittaa meitä valittuja tekemään työmme erityisen hyvin. Kansanliikkeen kohtalo on tietysti eduskuntaryhmää paljon laajemman joukon käsissä. Upea jäsenistömme, vahva kenttäväkemme osoitti voimansa näissäkin vaaleissa.

Työ luottamuksen palauttamiseksi alkaa tänään. Tulevien vuosien tehtävä on äänestäjä kerrallaan nostaa Keskusta takaisin suureksi puolueeksi. On aika kirkastaa olemassaolomme merkitys. On katsottava tulevaisuuteen. Käpertyä ei saa. Aatteemme periaatteissa ja juurissamme on paljon sellaista, josta nousumme versoo tässäkin ajassa.

Kiitos äänestäjille, jotka näissäkin vaaleissa halusivat luottaa politiikan keskivoimaan. Äänenne eivät menneet hukkaan. Niistä kasvu alkaa.

Olen varma, että meitä tarvitaan. Politiikka, sen toimintatavat ja osallisuuden muodot sekä puoluekenttä kokonaisuutena ovat kuitenkin muuttuneet. Me emme ole pysyneet siinä muutoksessa mukana.

Onnittelen eduskuntavaalien voittajia. Heillä on nyt yksiselitteinen vastuu hallituksen muodostamisesta. On hyvä, että Suomeen saadaan enemmistöhallitus kokoon useammallakin eri tavalla ilman Keskustaa.

On myös syytä muistaa, että työtä Suomen kehittämiseksi tehdään täysillä myös oppositiosta käsin. Valta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskuntavaalitappio ei muuta myöskään sitä, että olemme edelleen suurin kunta- ja maakuntapuolue.

Omaa asemaani Keskustan puheenjohtajana arvioin kevään kuluessa.

Keskustan paremmat päivät ovat edessä.

Eteenpäin. Siellä on valoa.

Annika Saarikko, Keskustan puheenjohtaja