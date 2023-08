Annika Saarikko: Purran budjetti on vahvoista välittävä puolen Suomen budjetti

Saarikon ja Kurvisen avoin kirje perussuomalaisten puoluekokoukselle 12.8.2023 09:04:44 EEST | Tiedote

Arvoisa puheenjohtaja Riikka Purra, hyvät Perussuomalaiset, Puoluekokous on kansanvaltaa aidoimmillaan. Ihmiset kokoontuvat päättämään puolueen linjasta, tekemään henkilövalintoja ja puolueen vallassa ollessa arvioimaan, onko se pidetty, mitä on luvattu. Näin on varmasti myös teillä Perussuomalaisissa. Nyt te olette vallassa. Puoluekokoustanne seuraavat ne suomalaiset, joille te ennen vaaleja lupasitte, että meno Suomessa muuttuu: bensan hinta pumpulla laskee ja arjessa pärjää paremmin, koulutuksesta ei leikata, vanhus- ja terveyspalvelut turvataan koko maassa, tiet laitetaan kuntoon maaseutua myöten, halvempi ammattidiesel tulee helpottamaan yrittäjien tilannetta, viljelijöiden toimeentulo kohenee ja turve pelastuu. Saivatko ihmiset, mitä he tilasivat? Hallitusohjelma ei tuokaan polttoaineen hinta-alea, vaan lääkkeiden hinnan nousun. Leikkaatte perusturvasta ja -palveluista ja keskitätte lähipalveluja. Maa- ja metsätaloudesta leikataan. Samalla annatte parhaiten pärjääville mittavia v