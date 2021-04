Annu Kekäläisen Nollapäivät yhdistää taidokkaasti Kapkaupungin vesikriisin ja maailmanlaajuisen koronapandemian

Annu Kekäläinen kertoo tarkkanäköisesti ja vetävästi kahdesta erilaisesta, mutta paljon samanlaisia elementtejä sisältävästä kriisistä ja ihmisten selviytymisstrategioista Kapkaupungissa sekä koronakriisin ravistelemassa Helsingissä. Kapkaupunkilaiset ja helsinkiläiset käyttävät samoja yleismaailmallisia kriisistrategioita. He ovat yhteistyön tekijöitä, selviytyjiä, kriisin kieltäjiä ja salaliittoteoreetikoita.

Annu Kekäläisen kertova tietokirja Nollapäivät – kun kaupunki kriisiytyy on ilmestynyt Aviadorin kustantamana.

Vesikriisi halvaannutti Kapkaupungin kaksi vuotta sitten. Kirjailija-dokumentaristi Annu Kekäläinen seurasi kapkaupunkilaisten niukkaan voittoon päättynyttä taistelua nollapäivää ja veden kertakaikkista loppumista vastaan. Pian vesikriisistä toivuttuaan Kapkaupunki joutui muun maailman tavoin koronapandemian kouriin. Hätärekat alkoivat kuljettaa vettä kaupungin hökkelialueille, jotta sitä riittäisi välttämättömään käsienpesuun.

Annu Kekäläinen on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja dokumentaristi. Häneltä on aiemmin julkaistu kolme kiitettyä Afrikkaan sijoittuvaa tarinallista tietokirjaa: Valkoista mustalla, Leiri ja Valitut. Kekäläinen on työskennellyt toimittajana ja tuottajana mielipide- ja asiantuntijalehdissä sekä tehnyt radio- ja televisiodokumentteja. Hän on pitänyt yksityisnäyttelyn muun muassa Suomen valokuvataiteen museossa.

KEKÄLÄINEN, ANNU : Nollapäivät – kun kaupunki kriisiytyy

200 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523810013

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2021

Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt

Haastattelupyynnöt ja tiedustelut pressikuvista voi esittää Aviadorin tiedottaja Oona-Emilia Enkelsaarelle. Lähetämme pyynnöstä myös arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse.