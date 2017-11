Annukka Laineen Kirkas pimeys tuo valoa Adventin ajan odotukseen

Kirkas pimeys – sydämen valon odotus on kuvataiteilija Annukka Laineen Adventin ajan kuvakertomus, joka on esillä Kangasala-talon galleriassa 9.11.-3.12.2017.

Maalaaminen ja visuaalisuus on Annukka Laineelle keino hahmottaa itseä, maailmaa ja elämää. Osa teoksista syntyy oman elämän vaihtelevista tunnelmista ja ne ovat olleet kanavana erityisesti sisäisten kipujen, mutta myös ylistyksen ja kiitoksen ilmaisemisessa. Yhdeksänvuotiaana Laine löysi turvan Tampereen tuomiokirkosta ja sen maalauksista. Teoksista Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli toi lohdutusta ja puhutteli Lainetta voimakkaasti.

”Viimeiset vuosikymmenet olen keskittynyt pääasiallisesti kutsumukselleni kirkkotaiteen parissa. Olen saanut maalata mm. kirkkojen alttarimaalauksia. Lisäksi teen seurakuntavierailuja valottaen myös kirkkotaiteen historian kuvien kautta kirkkovuotta ja pelastushistoriaa – länsimaisen kuvataiteen taustaa- meidän ajallemme näkyväksi." Annukka Laine

Annukka Laineen tuotanto käsittää niin värikylläisiä, impressionistis-pointillistisia maisemia kuin myös sinisävyisiä maisemia naisfiguureineen. Laineen töiden vahva innoittaja on kirkon kuvaperinne, joka on tehty ennen idän ja lännen kirkkojen eroamista vuonna 1054, ja jota Laine on tutkinut vuosikymmenien ajan.

Kirkas pimeys - sydämen valon odotus -näyttely on esillä Kangasala-talon galleriassa 9.11.-3.12.2017. Näyttelyn maalaukset liittyvät sisällöltään Adventin odotukseen. Maalaukset kertovat luomisen ja taivaallisen rakkauden, Jumalan Pojan syntyhistoriaa sen eri näkökulmista ennen ja jälkeen kirkkojen eroamisen jälkeen. Maalaukset ovat osa Laineen julkaisua Pyhät kuvat - Ikkunoita kirkkovuoteen (2012) sekä hänen tekemiään alttarimaalauksia.

Laineen mielestä on tärkeää, että nykyajan ihminen oppisi tuntemaan Raamatun kertomuksia, jotta länsimaisen kulttuurin ja taiteen eri osa-alueet avautuisivat rikastuttamaan ja antamaan merkityksiä elämään. Laine siteeraa Mika Waltaria sanomalla: ”Kristinusko on Euroopan äidinkieli”.

Annukka Laine (s. 1955) on ylöjärveläinen taiteilija, jonka debyyttinäyttely nähtiin Tampereella 1983. Laineen teoksia on nähty 2000-luvulla mm. Hollannissa, Lontoossa ja New Yorkissa. Hänen taiteelliseen toimintaan kuuluu mm. liturgisten tekstiilien suunnittelu ja kuvitustyöt. Laine on sekä Suomen että Tampereen taiteilijaseuran jäsen ja hän kuuluu Suomen taideterapia yhdistykseen. Hänen teoksiaan on lukuisissa kuntien ja seurakuntien kokoelmissa.

Mediatilaisuus

Taiteilija on tavattavissa median edustajille ke 8.11 klo 14.30 alkaen.

Avajaiset to 9.11. klo 17.30

Näyttely on osa Kangasalan seurakunnan ja Reformaation juhlavuotta ja se avataan galleriassa to 9.11. klo 17.30. Avajaiset ovat kaikille avoimet ja sinne on vapaa pääsy.

Freilah mit Kneidlach -orkesterin klezmer -konsertti to 9.11. klo 19

Klezmer - musiikkia elämän keskeltä -konsertti alkaa Kangasala-talossa to 9.11. klo 19.00, liput 10/12 €.

Freilah mit Kneidlach -orkesterin klezmer-konsertissa kuullaan juutalaista kansanmusiikkia ja juutalaisen kevyen musiikin klassikoita. Orkesterissa soittavat Benjamin Hirschovits (viulu), Daniel Shaul (oboe, cimbalom ja laulu), Ilkka Heinonen (kontrabasso), Laura Airola (viulu ja mandoliini) ja Eva Jacob (piano ja accordion). Konsertin kesto on noin 60 minuuttia.

Taiteilijatapaaminen ja luento ke 15.11. klo 17

Näyttelyyn liittyy taiteilijatapaaminen, jonka yhteydessä kuullaan Laineen kuvaluento aiheesta Marian sydän. Luento järjestetään Kangasala-talon valtuustosalissa (2.krs) ke 15.11. klo 17 alkaen. Ennen luentoa Annukka Laine esittelee näyttelyn. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.