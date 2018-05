Ansatie 3:ssa panostetaan kiinteistön olosuhteisiin ja energiatehokkuuteen

KOy Ansatie 3 on vuonna 1980 rakennettu teollisuus- ja toimistokäytössä oleva kiinteistö Kehä 3 varrella Vantaalla. Kiinteistöön toteutetaan mittavaa energiatehokkuushanketta, jossa modernisoidaan kohteen taloteknisiä järjestelmiä kuten kiinteistöautomaatiojärjestelmää, ilmanvaihtojärjestelmää sekä valaistusta. Assemblin on kohteeseen toteutettavan palvelupaketin päätoteuttaja. Nyt sinä pääset tutustumaan, miten työmaamme etenee ja mitä kaikkea energiatehokkuushanke pitää sisällään.

Ansatie 3:ssa käy täysi tohina aurinkoisena perjantaiaamupäivänä; sähkö-, putki- ja ilmastointiasentajamme työskentelevät IV-kattokonepakettien parissa vesikatolla. Assemblin Energiatehokkuusyksikön projektipäällikkö Markku Sjöman katselee valmiita kattokonepaketteja ja kertoo, että muutamat konepaketit ovat vielä edessä ja tämän jälkeen ilmanvaihto on säätöjä ja automaatiokytkentöjä vaille valmiiksi modernisoitu. Tästä edetään hallin valaistusurakan viimeistelytöiden pariin

Valtaosa kiinteistöstä on Alfa Laval Vantaa Oy:n tuotantotiloja, mutta katon alta löytyy myös toimistotiloja. Alfa Laval on yksi Euroopan johtavista kaupalliseen jäähdytykseen, LVI-ratkaisuihin ja teolliseen jäähdytykseen tarkoitettujen ilmalämmönsiirtimien valmistajista. Hankkeen ajan, Alfa Lavalin toiminta on jatkunut katkeamatta tuotantohallissa: ”Kaikki toteutukset on tehty niin, että kiinteistö on ollut täysin normaalisti käytössä”, toteaa Sjöman.

Tuotanto toiminnassa koko projektin ajan

Energiatehokkuusprojekti on pitänyt sisällään sähkö-, putki- ja ilmanvaihtourakan, valaistuksen uusimisen tuotantohallissa sekä automaatiojärjestelmän toimituksen ja kytkennät. Keskimäärin työmaalla työskentelee aktiivisesti noin 5 asentajaa, mutta hetkittäin työmaavahvuutena on ollut melkein 10 asentajaa eri aselajeista.

”Me aloitimme kohteessa nyt tammikuussa 2018 ja projekti valmistuu kesän 2018 aikana. Kaikki työt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Tietysti pienenä haasteena on kuitenkin ollut juurikin projektin toteuttaminen samanaikaisesti, kun kiinteistö on normaalissa käytössä. Tuotantohallissa kokoonpanotyöt olivat normaalisti käynnissä samalla kun valaistusta ja ilmanvaihtoa uudistettiin. Etenkin nostimilla kohteessa liikkuminen vaati erityistä varovaisuutta sekä hyvää kommunikointia käyttäjien kanssa. Projektissa on ollut erittäin hyvä henki kiinteistön käyttäjien ja asentajien välillä ja asiat on saatu soviteltua yhteen loistavasti ”, toteaa Sjöman projektin etenemisestä.

”Minulle yksi tärkeimmistä asioista on erityisesti kommunikointi; kommunikointi vuokralaisen, omistajan ja oman tiimini välillä. Haluan, että asiakaspalvelumme on timanttista ja, että asioista kerrotaan aktiivisesti joka suuntaan. Näin voidaan minimoida virheet ja sekaannukset”, jatkaa Sjöman.

Paljon puhetta energiatehokkuudesta – mitä projektissa käytännössä tehdään?

Melkein 12 000 neliömetrin suuruinen kiinteistö voi olla isokin energiasyöppö ja kulutuskäyrät voivat olla huipussaan kylmillä tai erittäin kuumilla ilmoilla. Projektin koko lähtökohtana on ollut tehdä kiinteistöstä käyttäjäystävällisempi ja energiatehokkaampi.

”Olemme lisänneet kohteen energiatehokkuutta monilla eri tavoilla ja tavoitteiden toteutumista pystymme seuraamaan esimerkiksi etähallinnan avulla. Tuotantohallissa toteutimme led-valaistusratkaisut, jotka energiatehokkuuden lisäksi auttavat huomattavasti värisävyltään ja valoteholtaan työntekoa tuotannossa. Valaisimiin asennettiin myös tunnistimet niin, että valot ovat päällä ainoastaan silloin kun hallissa tehdään töitä. Toimistopuolelle asensimme myös olosuhdemittauslaitteita, jolloin pystymme reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin esimerkiksi neuvotteluhuoneissa ”, kertoo Sjöman.

Ilmanvaihtokoneisiin asennettiin uudet puhaltimet, jotka ovat teknisesti erittäin nykyaikaisia ja samalla helpommin ohjattavissa ja toimintavarmempia.

Kohta kohteessa päästään tekemään viimeistelytöitä, joiden jälkeen Ansatie 3 on kesän lopussa luovutuskunnossa tilaajalle: ”Odotan innolla sitä, että pääsemme seuraamaan kohteeseen laskettujen säästöpotentiaalien toteutumista ”, toteaa Sjöman tyytyväisenä.

