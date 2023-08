Ansiopäivärahan saajien ja maksettujen etuuksien määrä laski alkuvuonna

Ansiopäivärahaa maksettiin alkuvuonna lomautuksen ajalta viime vuotta enemmän. Lomautettujen määrä nousi suhteessa viime vuoteen joka kuukausi maaliskuun jälkeen. Kesäkuussa lomautettuja oli 46 % viime vuoden kesäkuuta enemmän.

Viime kuukausina ansiopäivärahakulut kasvoivat kolmessa suurimmassa työttömyyskassassa: Avoimessa työttömyyskassassa, Korkeakoulutettujen työttömyyskassa KOKOssa sekä YTK Työttömyyskassassa. Avoimen työttömyyskassan ja KOKOn ansiopäivärahakulut kasvoivat kesäkuussa 9 %. YTK:n kulut kasvoivat 5 %. ”Lomautusten kasvu näkyy luultavasti erityisesti Avoimen työttömyyskassan luvuissa, jonka jäseninä on paljon esimerkiksi rakennus- ja teollisuusalan työntekijöitä. Toisaalta työttömyys näyttää olevan kasvussa myös korkeakoulutettujen joukossa”, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön toiminnanjohtaja Aki Villman sanoo.

Valtaosassa työttömyyskassoja kulujen määrä laski myös kesällä. Eniten kulut laskivat Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassassa, Super työttömyyskassassa sekä Yrittäjien työttömyyskassassa.

Uusia työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä on noussut joka kuukausi alkuvuoden aikana. Toisaalta kun mukaan lasketaan jatkohakemukset aiemmin alkaneiden työttömyysjaksojen ajalta, hakemusten yhteismäärä on laskenut. ”Näyttää siltä, että työttömyysjaksoja alkaa jonkin verran viime vuoden alkua enemmän, mutta niitä myös päättyy aiempaa enemmän. Uusia työttömyysjaksoja koskevien hakemusten määrä näyttää usein suuntaa tulevien kuukausien maksatuksen määrälle. Tärkeintä kuitenkin on, että hakemusten kokonaismäärä laskee”, Aki Villman sanoo.