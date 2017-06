Ansioturvamenot kääntyivät laskuun vuonna 2016

Uusi liikkuvuusavustus korvaa työmatka- ja muuttokuluja 19.12.2016 13:20 | Tiedote

Työttömyyskassat alkavat maksaa vuoden alusta liikkuvuusavustus-nimistä uutta etuutta, jonka tarkoituksena on tukea työn vastaanottamista pitkän työmatkan päästä. Tarkista oikeutesi liikkuvuusavustukseen omasta työttömyyskassastasi, jos vastaanotat työttömänä kokoaikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kolme tuntia tai osa-aikatyön, jonka edestakainen työmatka on yli kaksi tuntia.