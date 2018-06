Anticimex valjasti IoT-datan tuholaistorjuntaratkaisujensa tueksi

Lähes 10.000 automatisoitua, IoT-datan käynnistämää työtilausta optimoi Anticimexin palveluiden toimittamista. IFS IoT Business Connectorin käyttöönotto vuosi sitten on mahdollistanut yritykselle digitaalisen transformaation, jossa myös asiakastyytyväisyys on kasvanut merkittävästi, sisäiset prosessit tehostuneet ja myynti kaksinkertaistunut.

Anticimex on johtava ehkäisevän tuholaistorjunnan ja siihen liittyvien palveluiden asiantuntija. Yritys toimii 17:ssä maassa ja työllistää noin 5500 henkilöä. Anticimexin liikevaihto on kasvanut yli 60 % kolmen viimeisen vuoden aikana vahvan orgaanisen kasvun sekä yli 80:n yrityskaupan ansiosta. Yrityksen työntekijöistä yli 3000 on kentällä työskenteleviä teknikkoja. He käyttävät kannettavia mobiililaitteita, jotka mahdollistavat työnteon kentältä käsin sen sijaan, että heidän pitäisi mennä toimistolle raportoimaan.

Tukeakseen mobiilin palveluorganisaation jatkuvaa kasvua Anticimex käyttää maailmanlaajuisesti IFS Applications -toiminnanohjausjärjestelmää liiketoimintaprosessiensa hallinnassa.

IoT-ratkaisu pitää asiakkaat tyytyväisinä ja kasvattaa liiketoimintaa

Jatkaakseen menestyksekästä kasvuaan Anticimex valmistaa IoT-pohjaisia, digitaalisia Anticimex SMART -loukkuja, -sensoreita ja -kameroita. Tämän ansiosta teknikoiden ei tarvitse enää tarkistaa loukkuja rutiininomaisesti nähdäkseen, ovatko ne aktivoituneet. 75 000:n ympäri maailmaa yhdistetyn laitteen sekä IFS Applications -järjestelmään integroidun IoT-datan avulla Anticimex on voinut hyödyntää tehokkuuden eksponentiaalista kasvua sekä kannustaa henkilökuntaa analysoimaan dataa täysin uudella tavalla

Hyödyt tiivistettynä (Suomessa) vuoden käytön jälkeen:

• Tehokkuuden kasvaminen lähes 10 000:lla automatisoidulla työtilauksella, jotka on luotu IFS Applications -järjestelmässä pohjautuen ensimmäiseltä vuodelta kerättyyn IoT-dataan. Jokainen työtilaus lähettää palveluhenkilökunnalle käskyn vaihtaa akun tai tyhjentää loukut. Lisäksi työtilaus ilmoittaa optimaalisen reitin ja ehdottaa samalla vierailuita eri pisteissä. Tarpeettoman matkustamisen lopettaminen on pienentänyt Anticimexin ympäristöjalanjälkeä. 50 000:lla automaattisella ilmoituksella aktivoituneista loukuista, on voitu karsia merkittävästi loukkujen tarkistamiseen kuluvaa aikaa sekä tehostaa asiakaspalvelua.

• Myynnin kaksinkertaistuminen. Yksityiskohtainen IoT-data on mahdollistanut uudella tavalla myynti- ja palveluhenkilökunnan yhteistyön. Automaattisesti kerättyä IoT-dataa ja henkilökunnan keräämää dataa hyödynnetään myynnin tukena. Tämän seurauksena myynti on jopa kaksinkertaistunut.

• Merkittävästi parantunut asiakastyytyväisyys. Net Promoter Score (NPS), jota voidaan pitää asiakastyytyväisyyden avainmittarina, on saavuttanut poikkeuksellisen korkean tason 61. Palvelun tason noustua Anticimex on voinut auttaa asiakkaitaan nopeammin ja saanut aina reaaliaikaisen tiedon siitä, kuinka paljon loukuissa on virtaa jäljellä. Yhteys laitteiden välillä mahdollistaa sen, että teknikoille lähtee automaattisesti tieto, kun virta on vähissä ja akut pitää ladata. Analysoimalla sitä, milloin ja miten usein tietyistä loukuista loppuu virta, Anticimex kykenee havaitsemaan sen, mitkä akut tulisi ottaa pois käytöstä kokonaan uudelleen lataamisen sijaan. Tämä säästää rahaa ja parantaa asiakaspalvelua, sillä loukut kestävät pidempään lautausten välillä.

Anticimex otti IoT-datan ensimmäisenä käyttöönsä Suomessa

Suomi on ensimmäinen markkina-alue, jossa Anticimex on integroinut IoT-datan loukuista toiminnanohjausjärjestelmäänsä. Data syötetään järjestelmään IFS IoT Business Connectorilla. Tämän myötä se on saatavilla myös Microsoft Azuressa ja mahdollistaa kehittyneemmän analytiikan suurista datamääristä.

“Käytettyämme sitä nyt vuoden IoT-datan integroinnissa toiminnanohjausjärjestelmään, olemme saaneet tyytyväisempiä asiakkaita, todella tehokkaan palveluorganisaation sekä valtavasti uusia asiakkaita alalle”, toteaa Jussi Ylinen, Anticimex Suomen toimitusjohtaja.

”Syöttämällä sensorien tallentamaa dataa tuhansista älyloukuista IFS Applicationsiin, voimme reagoida paljon nopeammin palvelun tarpeeseen ja työskennellä proaktiivisesti ehkäistäksemme ongelmia. Lisäksi hyödynnämme IoT-dataa reittien optimoinnissa. Näemme selviä etuja IoT:n valjastamisessa, jotta voimme tarjota älykkäämpiä tuholaistorjuntaratkaisuja ja ensiluokkaista asiakaspalvelua. Samaan aikaan säästämme aikaa ja rahaa. Tämä on todellinen digitaalinen transformaatio Anticimexille”, hän sanoo.