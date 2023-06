Antiloopin Siltasaari 10 on saavuttanut edistyksellisen WELL Gold -hyvinvointisertifioinnin

Antiloopin Siltasaari 10 -kohteelle on myönnetty kansainvälisesti arvostettu WELL v2 Core -hyvinvointisertifikaatti. WELL mittaa tilojen vaikutusta kiinteistön käyttäjien terveyteen ja hyvinvointiin. Toistaiseksi vain kahdeksan kiinteistöä Suomessa on saavuttanut kyseisen sertifioinnin. Gold-tasolla sertifioitu Siltasaari 10 on Antiloopin ensimmäinen WELL-sertifioitu kiinteistö.

”Olen erittäin ylpeä siitä, että saavutimme tavoittelemamme WELL Gold- sertifikaatin. Tilojemme viihtyisyys ja asiakkaidemme hyvinvointi on meille ensisijaista, ja sertifikaatti toimii erinomaisena vahvistuksena siitä, että Siltasaari 10:n tilat ovat hyvinvoinnin kannalta ensiluokkaiset ja optimaaliset”, kohteen Asset Manager Tuomas Hulkkonen sanoo.

Myös Antiloopin toimitusjohtaja Tuomas Sahi korostaa hyvinvoinnin merkitystä työntekijöiden viihtyvyyttä ja samalla yritysten menestystä lisäävänä tekijänä.

”Hyvinvointi on nykypäivän työelämän inhimillinen perustarve. Se on myös tärkeä osa Antiloopin strategiaa, jonka avulla voimme toteuttaa visiotamme tukea ihmisten ja yritysten menestystä. Vastuullisena kiinteistösijoittajana haluamme tarjota laadukkaita työympäristöjä, jotka edistävät hyvinvointia ja innostavat ihmisiä tulemaan toimistolle. Siltasaari 10:n WELL-sertifikaatti todistaa, että olemme onnistuneet ottamaan merkittävän askeleen hyvinvoinnin edistämiseksi kiinteistökannassamme”, Sahi toteaa.

WELL varmentaa kiinteistön hyvinvointia tukevat olosuhteet

WELL v2 arvioi kiinteistön ominaisuuksia kymmenessä kategoriassa. Näihin kuuluvat sisäilman laatu, vesi, valaistus, lämpöviihtyvyys, materiaalit ja akustiikka. Vaatimukset ulottuvat myös terveelliseen ravitsemukseen, fyysiseen aktiivisuuteen, yhteisöllisyyteen sekä hyvinvointia tukeviin tilaratkaisuihin ja toimintamalleihin.

Vuonna 2021 peruskorjauksesta valmistuneessa Siltasaari 10:ssä hyvinvointi on huomioitu jo saneerausprojektin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. Rakennuksessa on hyödynnetty vähäpäästöisiä materiaaleja, ja kiinteistön tekniset olosuhteet, kuten lämmitys, valaistus ja sisäilma, on hiottu huippuunsa. Automaattinen valonohjaus minimoi valojen hukkakäyttöä, ja vettä säästävät vesikalusteet auttavat hillitsemään vedenkulutusta. Kiinteistötekniikan tukena on tekoälypohjainen energianhallintajärjestelmä, joka optimoi LVI-järjestelmien suorituskykyä automaattisesti. Myös akustiikkaan ja äänimaailmaan on kiinnitetty erityishuomiota.

”Sertifiointiprosessi on ohjannut meitä kehittämään kiinteistön olosuhteita entistä toimivammiksi. Tämä näkyy esimerkiksi yleisten tilojen viihtyvyydessä ja työskentelyolosuhteissa, kuten ergonomiassa. Paras palaute on tietysti tyytyväiset asiakkaamme, jotka arvostavat suuresti Siltasaari 10:n laadukkaita puitteita ja monipuolisia palveluita”, Hulkkonen iloitsee.

Myös fyysinen hyvinvointi on tärkeässä roolissa kohteessa. Keskeinen sijainti luonnonläheisessä Hakaniemessä kannustaa käyttämään vihreitä kulkuvälineitä, samoin edistyksellinen 400 pyörän pyöräparkki sähköpyörien latauspisteineen. Aktiivisuutta tuetaan lisäksi lainapyörillä, laadukkailla sosiaalitiloilla ja kannustamalla ihmisiä portaiden käyttöön. Yhteisöllisestä kohteesta löytyy myös runsaasti taukotiloja, ravintoloita ja muita palveluita sekä Antiloopin vastuulliset ja hyvinvointia tukevat POOL-joustotilat.

Hyvinvointi luo kestävää menestystä

Hyvinvoinnin lisäksi Siltasaari 10 on saanut tunnustusta vastuullisuuden saralla, kun sille myönnettiin LEED v4 Platinum -ympäristösertifikaatti vuonna 2021 Suomen korkeimmalla pistemäärällä.

Saavutukset heijastavat Antiloopin vahvaa sitoutumista ympäristön ja ihmisten hyvinvointiin. Vastuullisuus on olennainen osa Antiloopin strategiaa, jota yhtiö toteuttaa kahden painopisteen – hiilineutraaliuden ja hyvinvoinnin – voimin. Ympäristövastuun ohella yhtiö aikoo panostaa hyvinvoinnin edistämiseen entistä määrätietoisemmin. Tämä vastaa myös asiakasyritysten tarpeisiin, sillä työn murroksen myötä hyvinvointi on noussut tärkeäksi kriteeriksi toimitilojen valinnassa.

”Meille on ensiarvoisen tärkeää, että kiinteistömme ja tilaratkaisumme lisäävät ihmisten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kultatason WELL-sertifikaatti on kerrassaan upea saavutus ja konkreettinen osoitus siitä, että Siltasaari 10 tarjoaa hyvinvoinnin kaikkia osa-alueita tukevat puitteet työhön ja kohtaamisiin. Samalla se ohjaa meitä kehittämään kiinteistöjämme entistä kestävämpään suuntaan”, Antiloopin vastuullisuusjohtaja Hannamari Koivula sanoo.

”Siltasaari 10 on hieno ja merkittävä kohde, jonka peruskorjaushanke osoittaa todellista edelläkävijyyttä. Sertifiointiprosessin aikana tavoitteena oli selvittää, miten tiloja voisi parantaa entisestään. Gold-tason sertifioinnin myötä kohde tarjoaa nyt varmennetustikin terveelliset olosuhteet kiinteistön käyttäjille”, toteaa asiantuntija Susanna Sirkiä WELL-sertifioinnin ohjauksesta vastanneesta Raksystems Oy:stä.