Antilooppi on toteuttanut yhdeksän kohteen hankinnan Ruoholahdessa sekä solminut uuden rahoitussopimuksen

Veho keskittää pääkonttoritoiminnot Aviapoliksen näköalapaikalle 19.6.2019 11:45:21 EEST | Tiedote

Veho on solminut kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin kanssa pitkäaikaisen 3 025 m2 vuokrasopimuksen pääkonttoritoimintojen keskittämisestä osoitteeseen Vantaan Tietotie 9. Kiinteistö sijaitsee loistavalla paikalla lentokentän kupeessa ja uusi juna-asema on kävelyetäisyydellä. Alueen vetovoima lisääntyy tulevina vuosina merkittävästi Aviapolikseen rakentuvan uuden kaupunkikeskuksen myötä. Alkanut vuosi 2019 on Vehon historian juhlavuosi, sillä yhtiön perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta. Oy Veho Ab:n yhtiöjärjestys laadittiin tammikuussa 1939, mutta yhtiön juuret Suomessa yltävät jo vuoteen 1892. Veho on yksi suomalaisen autoalan merkittävistä toimijoista ja perinteilleen uskollisena edelleen suomalainen perheyritys. ”Tavoitteena oli saada toiminnot saman katon alle, mikä helpottaa päivittäistä työntekoamme merkittävästi ja tukee toimintatapojen sekä yrityskulttuurin kehittämistä”, kertoo Vehon talousjohtaja Anssi Räsänen. ”Lisäksi Aviapolis tarjoaa Veholle hyvän näköalapaikan kasva