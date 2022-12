Antinrannan toinen single Afterglow on Sara-yhtyeen Joa Korhosen kanssa laulettu duetto ja voimalaulu lopunaikojen lapselle

Pohjoisen yön outolintu Antinranta, eli Auri Antinranta on säveltäjä, sanoittaja, muusikko, äänisuunnittelija, sekä pitkän uran muotoilijana tehnyt tulevaisuusajattelija. Hänet tunnetaan teknologiakuiskaajana, jonka missiona on toimia tulkkina taiteen ja teknologian välillä. Auri Antinranta muistetaan myös matemaattisen täsmällistä progerockia soittaneen, edelleen määrittelemättömällä tauolla olevan Tuvalu-yhtyeen laulajana ja keulakuvana, Annina Antinrantana.

Auri Antinranta kertoo Afterglow-singlestä seuraavaa:

– Afterglow, kuten koko tuleva albumi, on kirjoitettu pandemian aikana ja äänitetty keväällä 2022. Tutkin päivätyössäni tulevaisuuksia, käytännössä siis rakennan yhteiskunnasta näkymiä ja toimintasuunnitelmia vuosiin 2030-2040. Kuitenkin se tavallisin ‘business as usual’ skenaario ilmastonmuutoksineen oli ja on edelleen kovin dystooppinen. Kun aloimme äänittää levyä, alkoi Ukrainan sota. Tulevaisuus ei kuitenkaan vain tipahda syliin, me olemme aktiivisia toimijoita ja tarvitsemme valonkajoa pimeyden päällä. Afterglow on voimalaulu meidän jokaisen sisällä asuvalla lapselle, sekä niille lapsille jotka syntyvät tähän aikaamme. Me olemme tässä, keskitytään tekemään parhaamme tässä maailmassa, tuonpuoleisista emme tiedä.

– Olen kuunnellut Sara-bändiä vuosia, ja nyt Joan englanninkielistä projektia As They Slowly Travel To The Sea ja rakastan hänen unenomaista, vahvaa ääntään. Kun sävelsin ja sanoitin Afterglow-biisiä, mulle nousi tosi vahva fiilis siitä että Joan tulisi laulaa tässä. Vuodenvaihteessa 21/22 lähetin hänelle demoversion biisistä ja hän innostui lähtemään mukaan. Joa on sovittanut Afterglown ja laulun lisäksi myös soittanut kitarat ja tehnyt biisin ohjelmointeja.

Joa Korhonen puolestaan kommentoi Afterglow-sessiota näin:

– Harvoin tulee lähdettyä vierailemaan toisten biiseihin mutta tässä oli jotenkin kiinnostava biisi ja oli aika raakile vielä kun ensimmäisen demon siitä sain kuunneltavaksi. Kertsi alkoi hahmottua aika nopeasti itselle, ajattelin jos ATSTTTS -nimellä lähden biisiin mukaan niin sitä maailmaa täytyy saada ripoteltua kappaleeseen!

Antinrannan sooloalbumi Collective Displacement julkaistaan 14. helmikuuta 2023. Luvassa on musiikillinen ajankuva, jossa soivat harvalukuisten laulajien tavoittamat katebushmaiset melodiat, mystiset instrumentaalimaailmat, jopa joulukuusen kuolinkamppailun viimeinen ääni. Afterglow-single kertoo tulevasta oman kauniin tarinansa, joka on vasta alkua.

Henkilöt Afterglown takana:

Auri Antinranta laulu, piano, ohjelmointi

Joa Korhonen laulu, kitarat, ohjelmointi

Oskari Lehtonen rummut

Kalle Ylitalo basso

Iida Sinivalo sello

Oona Kapari ohjelmointi

Miksaus: Oona Kapari

Masterointi: Alho Audio Mastering