Antirasistinen ja yhdenvertainen yhteiskunta ei ole vain sanoja paperilla

Eilen julkaistu hallituksen tiedonanto koskien rasismiin puuttumista ja yhdenvertaisuuden edistämistä Suomessa antaa kuvan, että hallituksella olisi tahto puuttua rasismiin ja syrjintään. Tiedonanto sisältää hyviäkin asioita, kuten koko koulutusjärjestelmän kattavan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämisohjelman 2024–2025 käynnistämisen. Kuitenkin monet kirjaukset ovat hyvin yleisellä tasolla, eikä esimerkiksi vihapuheen kriminalisointia tai rakenteellista rasismia mainita suoraan.

Hallituksen tiedonanto ei myöskään poista sitä, että hallitusohjelma on yhä maahanmuuttovihamielinen. Talous ja hyöty yhteiskunnalle näyttäisi olevan tänne muuttaneen ihmisarvon mittari hallitukselle tämän tiedonannon jälkeenkin. Aidosti yhdenvertainen, syrjimätön ja rasismista vapaa suomi ei toteudu ohjelmalla, joka on maahanmuuttokielteinen ja joka jakaa ihmisiä eri luokkiin.

”Tiedonannon lupaavat kirjoitukset yhdenvertaisuudesta jäävät puolitiehen uskottavuudeltaan, jos samaan aikaan maahanmuuttopolitiikkaa kiristetään ja jaetaan vahvemmin taloudellisesti kannattaviin ja muihin. Tiedonannossa ei anneta minkäänlaista lupausta, että hallitusohjelman maahanmuuttopolitiikka muuttuisi”, painottaa Familia ry:n toiminnanjohtaja Elina Helmanen.

Hallitus tuntuu olevan edelleen sitoutunut teoissaan vaikeuttamaan monikulttuuristen perheiden elämää kiristyksillä oleskelulupien ehtoihin, perheenyhdistämiseen ja paperittomien henkilöiden terveyspalveluihin. Nämä kaikki heikentävät yhteiskunnallista osallisuutta, vaikka hallitusohjelmassa on kirjattuna halu vahvistaa maahan muuttaneiden osallisuutta. Suomen on oltava hyvä, kaikille yhdenvertainen maa asua ja kotoutumista ja yhteiskuntaan kiinnittymistä edistää se, että ihminen tuntee kuuluvansa yhteiskuntaan. Tätä ei saada aikaan syrjivillä poliittisilla päätöksillä.

Tiedonannon sitoutuminen ihmisten yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseen on sananhelinää, jos samalla lähdetään toteuttamaan linjauksia, joilla heikennetään mahdollisuutta osallistua ja toimia täysivaltaisena jäsenenä. Kahden kulttuurin perhe voi tämänkin tiedonannon jälkeen kysyä, voiko luottaa siihen, että Suomi on hyvä maa perheille ja onko oma perhemuoto sellainen, joka Suomessa on yhteiskunnallisesti hyväksytty.

Kun hallitus lähtee toteuttamaan esittämiään toimenpiteitä, on tärkeää, että valmistelussa ja keskusteluissa ovat myös laajemmin ihmisoikeus-, antirasismi- ja maahanmuuttajajärjestöjä mukana. Nykyistä tiedonantoa pohjustaneiden asiantuntijakuulemisten ulkopuolelle jäi monia olennaisia antirasismi- ja maahanmuuttajajärjestöjä, jotka tekevät joka päivä rasismin vastaista työtä ruohonjuuritasolla.

”Vaikka hallituksen eilinen tiedonanto annettiin pakon edessä, oli se kaivattu. Vasta konkreettiset teot puhuvat puolestaan, onko hallitus sitoutunut yhdenvertaisuuteen ja rasismista vapaan yhteiskunnan edistämiseen. Tämä on vasta alku”, Helmanen toteaa.

Lisätiedot:

Elina Helmanen, toiminnanjohtaja, Familia ry, elina.helmanen@familiary.fi