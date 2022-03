Antropologisia vallan ja vastarinnan näkökulmia Helsingissä 21.-23.4.2022

– Ohjelmiston kautta haluamme esittää vallan ja vastarinnan moninaisuuden. Valta ja vastarinta ilmenevät kumpikin niin julkisina säädöksinä, toimintana ja performansseina kuin yksityisinä arjen mahdollisuuksina ja tekoina, kertoo ohjelmistotiimin vetäjä Stefan Fagerström. – Etnografisen elokuvan keinoin on mahdollista kurkistaa vallan ja vastarinnan kulisseihin ja näiden taustalla piileviin rakenteisiin sekä konflikteihin, Fagerström jatkaa.



Yhteiskunnan eriarvoisuus ja ympäristökysymykset ohjelmiston keskiössä



Vuoden 2022 festivaaliohjelmistossa on 15 erinomaista etnografista dokumenttielokuvaa, joiden kautta katsojan on mahdollista sukeltaa tarkastelemaan pakolaisuuteen, sukupuolistuneen väkivallan, alkuperäiskansojen oikeuksien ja ympäristön köyhtymiseen liittyviä vallan ja vastarinnan muotoja.



Elokuvafestivaalin avaa Smart Homes for Seniors (2021) dokumenttielokuva, jossa seurataan antropologi Sarah Pinkin tutkimusryhmää ikäihmisille suunnatun älykotiteknologiakokeilun parissa. Elokuvanäytöksen yhteydessä järjestetään Master Class -seminaari, jossa käsitellään elokuvallisen katseen dekolonisaatiota. Osallistavaan videoon erikoistunut Kazu Ahmed sekä designtutkija Melisa Duque Smart Homes for Seniors -dokumentin tutkimusryhmästä keskustelevat dokumenttielokuvan tekoon liittyvistä valtasuhteista sekä luottamuksen ja kuvattavien osallistamisen merkityksestä valtasuhteiden uudelleenmäärittelyssä. Keskustelun moderoi dokumentaristi Iina Holopainen ja dokumenttielokuvan maisteriopiskelija Janne Vasarainen.



Elokuvafestivaalilla nähdään muun muassa Renato Borrayo Serranon ohjaama Life of Ivanna (2021), joka vie katsojan ilmastonmuutoksen kurittamaan Luoteis-Siperiaan. Dokumentissa esitetään 26-vuotiaan viiden lapsen äidin matkaa Siperian tundralta kohti modernia kaupunkia perinteisen elinkeinon tuhoutuessa ilmastonmuutoksen seurauksena. Pavel Boreckýn ohjaama Living Water (2020) tarkastelee Jordaniassa “siniseen kultaan” eli veteen liittyviä vallan ja riiston kysymyksiä beduiinien, viljelijöiden ja kaupunkilaisten näkökulmista. Nomin Lkhagvasuren ohjaama The Wheel (2020) käsittelee itsemurhien roolia Mongoliassa ja kuvaa koskettavasti yksilöitä ja perheitä, joiden elämää itsemurha on järkyttänyt. Dokumentti toimii keskustelun herättäjänä ja asettuu vastarintaan epäoikeudenmukaisuuksia koskevaa hiljaisuutta sekä kestävien elämäntapojen riistoa vastaan. Lkhagvasuren ohjaama The Wheel on voittanut IDFA Award for Best Mid-Length Documentary 2020 -palkinnon.



Kaikille avoin näytös Kino Reginassa



Lauantana 23.4. CULTUREELS – Etnografinen elokuvafestivaali järjestää kaikille avoimen ja ilmaisen näytöksen Helsingin keskuskirjasto Oodin Kino Reginassa. Ilmaisnäytöksessä esitettävät kolme kotimaista lyhytelokuvaa ovat kytköksissä valtaan ja vastarintaan ympäristönäkökulmasta.



Kino Reginan lyhytelokuvanäytöksessä ensi-iltansa saa Miikka Poutiaisen ohjaama lyhytelokuva Kapinalliset (2022), jossa tarkastellaan kansalaistottelemattomuutta, aktivistin traumaa ja virkavallan roolia yhteiskunnan suojelijana. Kirsikka Paakkisen ohjaama When the Mill Hill Trees Spoke to Me (2021) havainnoi ihmisen luontosuhdetta ja Moona Pennasen ohjaama Maa joka nousee ja laskee (2021) tutkii Merenkurkun saariston muutosta ja alueeseen liittyviä myyttejä.



CULTUREELS – Etnografinen elokuvafestivaali järjestetään Helsingissä 21.-23.4.2022.

Tapahtuman pääpaikka on Katajanokalla sijaitseva Kino K13.



Liput tapahtumaan 6/9/20/35 euroa.



Helsingin keskustakirjasto Oodin Kino Reginassa järjestetään lauantaina 23.4. ilmainen lyhytelokuvanäytös ja keskustelutilaisuus.



Kino K13 on osittain esteetön ja Kino Regina on esteetön.



Lisätietoa ohjelmistoaikataulusta ja lipuista löydät osoitteesta www.cultureels.com





CULTUREELS – Etnografinen elokuvafestivaali järjestetään Helsingin kaupungin ja Suomen Kulttuurirahaston tuella.