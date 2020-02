Antti Hyyrysen Viimeinen Atlantis -romaanista toinen painos jo ennen kirjan ilmestymistä

Lähitulevaisuuden luhistuvasta maailmasta kertova romaani julkaistaan maanantaina 10.2.2020.

Stam1na-keulakuva Antti Hyyrysen esikoisromaanin Viimeinen Atlantis ensimmäinen painos myytiin loppuun jo ennen kuin kirja on ehtinyt ilmestyä. Ennakkomyynti on käynyt niin vilkkaana, että Like Kustannus ottaa teoksesta pikavauhtia toisen painoksen.

– Onhan tämä melko epätavallista. Olemme tietenkin asiasta riemuissamme, iloitsee Like Kustannuksen kustannusjohtaja Päivi Paappanen.

Viimeinen Atlantis on kantaa ottava, vetävä tarina kahdesta pakolaisesta lähitulevaisuuden luhistuvassa maailmassa​. Romaani kantaa huolta ilmastonmuutoksesta, kritisoi ihmisen itsekkyyttä ja selfie-kulttuuria sekä muistuttaa pikavoitoista, joiden seuraukset ovat arvaamattomat.

Viimeinen Atlantis on vahva teospari Stam1nan samannimisen albumin kanssa. 10 vuotta sitten julkaistu levy nousi heti ilmestymisviikollaan virallisen albumilistan kärkeen. Ensi maanantaina julkaistavan romaanin kanssa julkaistaan myös uusintapainos tästä hittilevystä.

Stam1na on voittanut urallaan kuusi Emma-palkintoa ja lukuisia kultalevyjä. Viimeksi yhtye voitti Vuoden metalli -Emman uusimmalla levyllään Taival (2018).