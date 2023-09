Antti Lindtmanin linjapuhe SDP:n puoluekokouksessa 3.9.2023

Arvoisa puoluekokousväki, hyvät ystävät!

Bästa Vänner!

Kerron muiston lapsuudestani: On tavallinen maanantaiaamu. Olen viisivuotias, ja jälleen on edessä uusi päivä. Isä, Jokke, vie minut päiväkotiin. Tänä aamuna saan hieman erikoishuomiota osakseni. Päiväkodintädit vastaanottavat yhtä lämpimästi kuin aina ennenkin, mutta nyt he tarkistavat, että minulla oli päälläni ehjät ja puhtaat vaatteet, lisäksi riittävästi varavaatteita mukana.

Päiväkotiinkin oli kiirinyt tieto, että vanhempani olivat eronneet, ja isästä oli tullut yksinhuoltajani. Se ylimääräinen varmistus oli hyvinvointiyhteiskunnan huomaamaton ja hellä kosketus, että muuttuneessa tilanteessa kaikki oli kunnossa. Turvaverkko kantoi.

Jokke, tokihan minulla oli asianmukaiset kamppeet yllä. Isänä pidit siitä aina huolta. Vaikka perheen elämäntilanne oli muuttunut, minun lapsuuteni jatkui onnellisena ja turvallisena. Siitä kiitän sinua vielä tänäänkin.

Päiväkodin jälkeen sain jatkaa koulupolulle maksuttomaan koulutukseen, ja minulla oli mahdollisuus opiskella senkin jälkeen, kun työura oli jo alkanut. Se oli minun sukupolveni hyvää arkea, jonka tämä hieno hyvinvointiyhteiskunta mahdollisti.

Tämä päiväkodin aika loi omalta osaltaan pohjaa sille tielle, joka minut on tähän päivään kantanut. Ei, se ei ollut kasvoton valtio, joka minusta isän lisäksi päivittäin huolehti. Ne olivat nämä ihmiset – Sari, Rauni, Raili ja muut, asialleen omistautuneet päiväkodin työntekijät.

Tästä suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on lopulta kysymys. Suomi rakennettiin sen varassa, että jokainen lapsi on arvokas. Sen ajan henkeen kuuluivat yhdenvertaisuus ja solidaarisuus, ihmisen kunnioittaminen. Ne ovat kestäviä arvoja myös tänään.

Hyvät ystävät,

“Taantumuksen uhka on nyt voimakkaana yli maan”, totesi Väinö Tanner 90 vuotta sitten.

Sen tiedämme, että sosialidemokraattien ääntä ei ole koskaan voitu vaimentaa.

Ei tuolloin 1930-luvun alussa, jolloin SDP torjui oikean äärilaidan, kun Lapuan liike terrorisoi, muilutti ja murhasi. Siinä missä maltillinenkin oikeisto pysyi hiljaa, sosialidemokratia puolusti laillisuutta. Monet tekivät sen jopa henkensä uhalla, jotkut sen menettäen.

Eikä ääntämme vaimennettu sodan jälkeisinä vaaran vuosina, kun torjuimme vasemman äärilaidan. Jälleen poliittinen oikeisto oli hiljaa, nyt valvontakomission pelossa, kun kommunistit aiheuttivat epäjärjestystä ja mielipideterroria yrittäen soluttautua valtion eri organisaatioihin. Se pysäytettiin SDP:n “Jo riittää” -kampanjalla 1948.

Aina maamme kohtalon hetkillä SDP on voimakkaimmin puolustanut demokratiaa, oikeusvaltiota ja myös lehdistönvapautta, koska ne ovat maamme edistyksen turva ja tae. SDP on ollut se liike, joka on aina taistellut ääriliikkeitä vastaan, torjunut varjot, näyttänyt valoa. Liike, joka on ollut taantumuksellisuuden vahvin vastavoima. Sitä me olemme myös tänään!

Hyvät ystävät,

Kukapa valoisaan tulevaisuuteen uskova olisi voinut kuvitella, että jälleen kerran tummat pilvet kulkevat yli maan. SDP:n valinta on tänäänkin selvä. Me rakennamme yhteiskuntaa, joka on valon puolella, varjoja ja pimeyttä vastaan.

Sosialidemokraateilla on jälleen edessään yhteinen tehtävä, johon tarvitaan meitä kaikkia. SDP sanoo jyrkästi EI taantumukselle, voimakkaasti KYLLÄ edistykselle. Tunnemme menneisyyden, mutta tähtäämme tulevaisuuteen. Me teemme joka päivä työtä sen eteen, että huomenna on paremmin kuin tänään niin meillä kotimaassa kuin koko maailmassa.

Tässä ajan hengessä tunkee nyt vahvemman ääni. Jotkut sanovat, että empatialle ei ole sijaa, vaan kuuluu vaatimuksia purkaa kaikki se, mikä on rakennettu. Ihmisten yhdenvertaisuus on kyseenalaistettu.

Rasismi on saanut kasvot, se on tänä kesänä repinyt avohaavaa Suomen sieluun. Kun silmät avautuvat, suiden ei pidä sulkeutua. Ihmisten yhdenvertaisuudesta on pidettävä kiinni. Tämä keskustelu on tarpeellista ja välttämätöntä.

Meille sosialidemokraateille ihmisarvo on jakamaton. Emme voi hyväksyä minkäänlaista syrjintää tai ihmisvihamielisyyttä. SDP ei missään tilanteessa käännä selkää yhdenvertaisuudelle.

För oss socialdemokraterna är människovärdet odelbart. Vi är emot alla former av diskriminering och vi är emot alla former av rasism. Vi kommer aldrig att vända jämlikheten ryggen. Vi bygger ett samhälle som står på ljusets sida, mot skuggor och mörker.

Rasismi on paitsi ihmisoikeuskysymys, niin sillä on myös negatiiviset talousvaikutukset. Sodanjälkeisen Suomen oikeistolaisimman hallituksen ministereiden kyseenalaiset esiintymiset ovat tuoneet Suomelle myös kansainvälistä mainehaittaa. Pelissä on Suomen ja suomalaisten etu ja menestys. Kyse on myös vaikutusvallastamme kansainvälisissä pöydissä.

Pääministeri Orpo on nyt suorassa vastuussa siitä, että hallituksesta viimeistäkin ministeriä myöten lähtee perustavaa laatua olevissa ihmisoikeuskysymyksissä vain yksi selvä viesti, josta ei jää tuumaakaan epäselvyyttä: Suomi ei suvaitse minkäänlaista rasismia.

Hyvät ystävät,

Suomi tarvitsee presidentin, joka kokoaa kansakuntaa ja kykenee toimimaan vastuullisena ulkopolitiikan johtajana yhteistoiminnassa hallituksen kanssa. SDP asettaa tuleviin presidentinvaaleihin oman ehdokkaansa. Aikataulukin on selvä: Puolueen sääntöjen mukaan päätöksen tekee puoluevaltuusto ja tuo puoluevaltuuston kokoontuminen on marraskuussa.

Kun kuuntelen puoluekokousväkeä minusta tuntuu, että ehdokkaamme on jo tiedossa, ja hän on meille kaikille tuttu Jutta Urpilainen, puolueemme entinen puheenjohtaja. Kokemusta valtioneuvostosta ja menestyksellinen rooli EU:n komissiossa kansainvälisten kumppanuuksien komissaarina.

Ja kuunnelkaapa näitä Jutan pari viikkoa sitten lausumia sanoja: “Vain vahva, yhteistyökykyinen ja kansainvälinen Suomi menestyy. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa johtajuutta, joka ei näistä arvoista tingi.”

Tähän kirkkaaseen näkemykseen on helppo yhtyä. Olen vakuuttunut, että sosialidemokraatit asettuvat yhtenäisinä tukemaan Juttaa presidentinvaalikampanjassa. Koska Suomi tarvitsee johtajuutta, joka ei tingi avoimuudesta ja kansainvälisyydestä.

Hyvät ystävät,

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut peruuttamattomasti Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa. On vain yksi tie. Me jatkamme kumppanimaiden ja liittolaisten kanssa Ukrainan tukemista: aseapua, humanitaarista ja materiaalista tukea sekä yhteistyötä kattavasti eri aloilla. Emme unohda ukrainalaisten jokapäiväisiä uhrauksia ja sodan raunioituneita kaupunkeja.

Sitoudumme myös siihen, että olemme mukana jälleenrakentamassa Ukrainaa sen uuteen kukoistukseen. Meidän on pidettävä mielessä, että ukrainalaiset taistelevat kaikkien kansakuntien vapauden puolesta. On annettava suuri arvo presidentti Zelenskyille ja jokaiselle mittaamattomia uhrauksia joka päivä tekevälle ukrainalaiselle – tämän päivän eurooppalaisille vapaustaistelijoille.

Suomen on vaikutettava kaikissa keskeisissä pöydissä: YK:ssa, EU:ssa ja Natossa. Meidät tunnetaan aktiivisena, ihmisoikeuksia puolustavana maana, jolla on sanottavaa – tätä mainetta ei uuden hallituksen tule hukata.

Vahva EU on Suomen etu nyt ja tulevaisuudessa. EU-yhteistyön on mentävä eteenpäin kansalaisia tarkasti kuullen. Puolustusyhteistyö on syventynyt Ukrainan sodan myötä ja yhteistä suunnittelua ja koordinaatiota tulee jatkaa. Ensimmäinen tärkeä askel olisi laajentaa määräenemmistöpäätöksentekoa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Suomella on erityiset syyt edistää toimivin, käytännönläheisin askelin EU:n puolustus- ja turvallisuusalan yhteistyötä.

Vahvempi EU vaatii kuitenkin myös talouskasvua ja vahvaa kilpailukykyä, ja EU voi menestyä vain, jos sen jäsenmaat huolehtivat omasta taloudestaan ja vastaavat omista veloistaan.

Tässä ajassa on vastuutonta ison hallituspuolueen vaikuttajilta keikuttaa venettä ja puhua Suomen EU-erosta pitkän tähtäimen tavoitteena. Euroopan Unioni on kuluneen runsaan vuoden aikana näyttänyt voimansa ja merkityksensä kaikille jäsenmaille ja eurooppalaisille, kun Venäjään kohdistuvien pakotteiden laitettu rajoja aggressiviiviselle valtiolliselle käyttäytymiselle.

Me tarvitsemme toimivaa ja tehokasta Euroopan Unionia. Ja jos ylipäätään pohtii kuinka menestyä EU:n ulkopuolella, voi vain kysyä, miten Suomi ja Eurooppa pärjäisivät Venäjän kanssa ilman EU:ta. Ja mikä olisi Suomen asema sen ulkopuolella? Kannattaa katsoa, kuinka suuri menestystarina on brittikonservatiivien väkisin läpi ajama brexit.

Suomen asioita EU:ssa ei voi hoitaa toinen jalka oven raossa, kuten siis osa nykyisen hallituksen puolueista näyttää ajattelevan. Vai kuinka moni haluaisi olla sellaisessa avioliitossa, jossa puoliso ilmoittaa pidemmän ajan tavoitteekseen avioeron - saattaisi olla kumppanin vastaus aika selvä: ehkä kokoat kimpsut ja kampsut oman katon alle jo nyt.

Hyvät ystävät,

Presidentti Bidenin kaudella on rakennettu vahvaa ja kestävää siltaa yli Atlantin. Arvostamme Yhdysvaltojen antamaa vahvaa tukea Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksille. Tuki Ukrainalle on ollut laajassa rintamassa jatkuva ja yhtenäinen. Samalla on selvää, että Eurooppa jää paljosta velkaa Yhdysvalloille. Meillä on olemassa kaikki syyt rakentaa uudenlaista toimivaa kumppanuutta EU:n ja Yhdysvaltojen välillä. Tämän päivän transatlanttisen yhteistyön täytyy toimia niin turvallisuuspolitiikassa, ulkopolitiikassa ja talouden alalla, kuin myös ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Tässä Suomella on vahvat syyt olla aloitteellinen ja rakentava voima.

Venäjän julma hyökkäys Ukrainaan antaa ainekset myös EU:n ja EU-maiden puolustuskyvyn kehittämiseen ollaksemme uskottava tulevaisuustekijä omalla alueellamme. Tarvitsemme sekä Yhdysvaltojen vahvaa läsnäoloa Euroopassa, Nato-yhteistyötä että Euroopan omaa kehittyvää suorituskykyä.

Suomi löysi paikkansa Naton jäseneksi ennätysvauhdissa. Suomen jäsenyys tuli hyväksyttyä nopeasti pitkälti sen tosiasian perusteella, että maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuskykymme nauttivat pitkäaikaista arvostusta. Suomi on Natossakin turvallisuuden tuottaja - ei sen kuluttaja.

Suomen rooli Natossa on vahvistaa turvallisuutta ja vakautta Pohjolassa erityisesti yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Suomen tulee omalta osaltaan jatkaa panostamista siihen, että Ruotsin Nato-jäsenyys voisi toteutua mahdollisimman nopeasti.

Suomen oma vahva, uskottava puolustus on jatkossakin turvallisuutemme tärkeä rakentaja. Puolustuskyvyllemme ratkaisevaa on yleisen asevelvollisuuden säilyttäminen. Asepalveluksen kehittämistä ja kyvykkyyksien vahvistamista esimerkiksi kyberturvallisuudessa on jatkettava. Pitäkäämme huolta korkeasta maanpuolustustahdosta myös jatkossa - se on asia, jonka merkityksen olemme aina ymmärtäneet tinkimättä suuresta tavoitteestamme edistää rauhan asiaa kaikkialla maailmassa.

Hyvät ystävät,

Elinkelpoinen maapallo on vain lainassa lapsiltamme. Tulvat, myrskyt, ennätyslämmöt ja kuivuus ovat esinäytös sille, mitä tulevaisuudessa on luvassa. Siksi ilmastotoimenpiteillä on palava kiire - kirjaimellisesti.

Uusi sukupolvi haastaa meitä Greta Thurnbergin sanoin:

"Meidän ei pitäisi kysyä itseltämme, onko meillä varaa pelastaa planeetta. Meidän pitäisi kysyä itseltämme, kuinka paljon olemme valmiita maksamaan siitä, ettemme tee sitä."

Gretan ajatukseen on helppo yhtyä. Kaiken lisäksi – mitä pidempään viivyttelemme, sitä kalliimmaksi ilmastokriisi meille tulee.

Suomen tavoite olla hiilineutraali hyvinvointiyhteiskunta vuonna 2035 on kuin majakka horisontissa. Se on houkutellut valtavia investointeja ja tehnyt meistä vihreän energian pioneerin, jota maailmalla arvostetaan. Kun muut ovat jääneet katselemaan taakseen, me olemme nousseet edistyksen aallonharjalle.

Jotta pysymme pyörällä pystyssä, emme saa pysähtyä, vaan meidän pitää jatkaa eteenpäin. Suomen on mahdollista nousta puhtaan energian suurvallaksi. Siksikin meidän on kuljettava muita edellä ja mahdollistettava vihreitä menestystarinoita jokaisessa Suomen kolkassa.

Yhteiskunnan muutos on kuitenkin kestävää vain silloin, kun kaikki sen jäsenet löytävät paikkansa ja saavat osansa hyödyistä. On myös nähtävä ja varmistettava, että ekologinen siirtymä lisää elämänlaatua tavallisten ihmisten arjessa.

Hyvät ystävät,

Ilmastonmuutoksen ohella olemme vahvasti sitoutuneet luontokadon pysäyttämiseen. On täysin väärin ajatella, että luonto muuttaisi jonnekin sieltä, mistä se raivataan ihmisen tarpeisiin. Usein tehty tuho on lopullista.

Sen minkä ihminen tekee luonnolle, sen hän tekee myös itselleen. Siksi luonnon tuhoaminen on tehtävä kalliiksi. Ilmastomuutoksen torjunnassa tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet yksityiskohtaisen sääntelyn sijaan toimet, joilla ilmastoa heikentäville toimenpiteille on määritelty hinta. Samankaltainen mekanismi tarvitaan myös luontokadon pysäyttämiseen. Tarvitsemme luonnon suojaksi ilmastolain kaltaisen luontolain.

Luontokadon torjuminen ei tarkoita, että taloudellinen toiminta tai luonnonvarojen hyödyntäminen lopetetaan, vaan että luonnolle jätetään tilaa, ja luonnonvaroja kulutetaan kestävästi. Esimerkiksi virtavesien ennallistaminen ja vesistöjen kunnostaminen luovat ainutlaatuisia mahdollisuuksia luontomatkailulle. Suomalaisilla yrityksillä on loistava tilaisuus saavuttaa hyvää mainetta luonnon monimuotoisuuden puolustajina.

Hyvät ystävät,

Kun ajattelemme ilmastonmuutoksen torjuntaa ja luontokadon estämistä, meidän ei pidä unohtaa yhtä tärkeää liittolaista: markkinoiden voimaa. Suomi on täynnä visionäärisiä yrityksiä, jotka johtavat tietä vastuullisuudessa ja innovaatioissa. Tätä kehitystyötä ja uusia innovaatioita SDP:n pitää olla tukemassa.

Kohtalokas kysymys on, olemmeko kiinnostuneita suomalaisten yritysten kasvusta ja pärjäämisestä. Sanon tämän selvästi: elinkeinoelämä pitää nähdä yhteistyökumppanina ja yrityselämän tarpeita pitää kuunnella herkällä korvalla.

I bekämpningen av klimatförändringen får man inte glömma marknadskrafterna och de innovativa företagen i Finland. Vi måste ha ett intresse för de finländska företagens tillväxt och lyssna på näringslivets behov. Näringslivet måste ses som en samarbetspartner!

Kehittyvä hyvinvointiyhteiskunta voi rakentua vain korkean työllisyysasteen, kannattavan, aktiivisen ja kasvuhakuisen yritystoiminnan ja osaavien yrittäjien varaan.

Suomen pitää vaalia luotettavaa toimintaympäristöä yritysten kasvulle ja menestykselle. Uudet startupit luovat innovaatioita, joiden kansainvälistymistä on edistettävä.

Suomalaisten yritysten kasvu nojaa jatkossa erityisen paljon siihen, saako Suomi riittävästi työvoimaa. Siksi ketään ei saa eikä kannata jättää työvoiman ulkopuolelle. Työikäisten osaamisen päivittämistä työurien aikana on vahvistettava – tämä on välttämätöntä muun muassa tekoälyn käytön lisääntyessä eri aloilla. Koulutus ja osaaminen ovat kilpailukykymme kivijalat ja välttämättömiä menestyvien yritysten pärjäämiselle.

Hyvät ystävät,

Yritysten viesti on selvä: Suomen pitää olla houkutteleva myös ulkomaisille osaajille ja ammattitaitoisille työntekijöille. Ilman emme pärjää.

Irtisanominen Suomessa on kansainvälisesti katsoen jo ennestään helppoa ja siksi onkin järjetöntä, että pian potkut saa vielä helpommin . Ja kun potkut tulee, niin ulkomaalainen osaaja lentää maasta ulos nopeammin! Kuka haluaa muuttaa vieraaseen maahan ja pitää kapsäkit pakattuna peläten, että kolmen kuukauden päästä tulee lähtö, jos uutta työtä ei löydy.

Hallitus, perukaa nämä arjelle täysin vieraat, Suomen elinvoimaa näivettävät suunnitelmat. Kuulkaa tämä työntekijöiden ja yritysten yhteinen viesti ennen kuin on liian myöhäistä. Joka ainut päivä, kun nämä uudistukset ovat työpöydällä, Suomen maakuva ja houkuttelevuus murenevat.

Hallituksen päättömien suunnitelmien sijaan meidän pitää lähettää selkeä viesti: tarvitsemme ihmisiä, jotka tulevat rakentamaan tätä maata. Samalla työntekijöiden hyväksikäyttö on kitkettävä lainsäädännöllä, valvonnalla ja toimivilla sanktioilla. Kansainvälisten osaajien houkuttelussa on ymmärrettävä, että ensimmäisen luokan ammattilainen ei halua olla toisen luokan kansalainen.

Hyvät ystävät,

SDP on kautta historian kamppaillut tasa-arvon puolesta. Työ on vielä kesken ja työelämän saralla tarvitaan paljon toimia. Olemme uudistuva ja moderni työväenpuolue, joka seisoo jokaisen palkansaajan rinnalla: hoitajista, opettajista ja tehtaiden työntekijöistä koodareihin. Erilaiset ammatinharjoittajat ja pienyrittäjät ovat vahva osa liikettämme. Jokainen ammatti ja jokainen työntekijä on meille arvokas.

Sopiminen ja yhteistyö ovat pienen Suomen supervoimia. Siksi onkin käsittämätöntä, että nyt yli kahden miljoonan palkansaajan kimppuun käydään ennen kuulumattomalla tavalla.

Potkulain ohella kaavailtu sairaussakko – ensimmäinen sairauslomapäivä palkattomaksi – tuleen erityisesti iskemään jo ennestään heikommassa asemassa oleviin palkansaajiin.

Perusteettomat pätkätyöt laillistetaan, ja palkkaerojen kaventaminen halutaan tehdä mahdottomaksi estämällä sovittelijaa tekemästä lailla säädettyä työtä.



Ja ennen kaikkia mielenosoittamista hallitusta vastaan halutaan rajoittaa ja tehdä se entistä vaikeammaksi lakko-oikeuteen puuttumalla..

Suunta ei ole nyt kohti pohjoismaista mallia vaan kauemmaksi siitä. Muissa pohjoismaissa uskotaan yhteistyöhön ja kaikki työmarkkinaosapuolet kantavat huolta toistensa pärjäämisestä. Mitä järkeä palkansaajan on istua mihinkään pöytään, jos hänen ääntään ei kuulla?

SDP ei näitä lyhytnäköisiä toimia hyväksy.. Ne eivät ole reiluja, ne eivät paranna talouttamme, ja ne heikentävät palkansaajien asemaa yksipuolisesti sekä iskevät pahiten naisvaltaisille aloille ja yrittävät kääntää taso-arvokehitystä menneisyyteen.

SDP toimii toisin.

SDP:n sydämessä sykkii vahva usko siihen, että työ on yhteiskuntamme moottori. Juuri siksi meidän pitää vaalia vahvuuksiamme: jokaisen osaamista, maailman parasta koulutusta sekä reiluja työehtoja ja luottamusta.

Meidän pitää turvata työntekijöiden yhtäläiset oikeudet järjestäytyä ja neuvotella työehdoistaan työnantajien kanssa. Suomalaisen sopimusyhteiskunnan kulmakiviä pitää vahvistaa, ei murentaa.

Työelämän pelisäännöistä on huolehdittava esimerkiksi luottamusmiesten asemaa parantamalla ja harmaata taloutta torjumalla.

Hyvät ystävät,

Nyt näyttää siltä, että Suomi on nopeasti siirtymässä työllisyytemme ennätyslukemista taantumaan, jossa erityisesti rakennusteollisuuden näkymät ovat jo heikommat kuin finanssikriisin aikoihin ja korkotaso hyydyttää taloutta vielä pitkään.

Suomen tilanteessa, jossa maa ikääntyy vauhdilla, naapurissa riehuu sota ja kansalaisten elintaso on globaalin inflaation vuoksi laskenut enemmän kuin kertaakaan sitten 1970-80-luvun vaihteen, valtion tehtävä on tukea työllisyyttä ja yhteiskunnallista vakautta – ei lietsoa työmarkkinalevottomuuksia ja jättää kansalaisia oman onnensa nojaan maailman tyrskyissä.

Nyt tarjolla on rikkaille kohdennettu veronalennus heti ensimmäisenä talousarviovuonna, kun taas pieni- ja keskituloiset joutuvat kärsimään korkean inflaation oloissa. Suomalaiset eivät tule tätä täydellisen epäoikeudenmukaista linjaa hyväksymään, kun se heille kaikkine seurauksineen realisoituu. Ei voi olla niin, että ministerin tuloluokkaan kuuluvat saavat kaikki hedelmät pyytämättäkin, mutta kun työtön yksinhuoltaja tulee kysymään, että onko asumistuesta ja palveluista pakko leikata, niin Purra levittelee käsiään ja sanoo, että sori, rahat menivät jo suurituloisille!

Sanon tämän hyvin selkeästi. SDP on valmis julkisen talouden tasapainottamiseen ja kuromaan umpeen kestävyysvajettamme. Toimet on kuitenkin tehtävä oikeudenmukaisesti – myös vahvimpien on osallistuttava taakan kantamiseen. Järkevää ei ole myöskään syventää taantumaa suhdanteeseen sopimattomilla toimilla.

Suomessa ei olla nyt kulkemassa kohti pohjoismaista työllisyysastetta tai työmarkkinamallia – eikä olla edes vähentämässä velkataakkaa. Hallitus on päinvastoin ottamassa vaalikauden aikana 40 miljardia euroa lisävelkaa, eli saman verran mitä Marinin hallitus joutui ottamaan koronan ja Venäjän hyökkäyssodan keskellä.

Sopeuttamisen lisäksi julkisen sektorin tuottavuutta on mahdollista kasvattaa esimerkiksi digitalisaation ja tekoälyn mukanaan tuomin keinoin.

Hyvät toverit,

Takana on nyt kolme työntäyteistä päivää, joihin on mahtunut paljon asiaa ja suuria tunteita.

Kun katson teitä, olen vakuuttunut, että seison voittavan joukkueen edessä. Tietäen, että tässä kansanliikkeessä on voimaa, jolla me uudistamme Suomea ja maailmaa oikeudenmukaiseksi. Voimaa, joka uskoo aina parempaan. Voimaa, jolla me nousemme uudestaan pääministeripuolueeksi.

SDP:llä on vahvuuksia ja voimavaroja, jotka kantavat läpi kaikkien aikojen. Me olemme valmiita katsomaan huomista kauemmaksi ja rakentamaan hyvinvointia tuleville sukupolville. Kyse on arvoista.

Meillä on mukana monenlaisia ihmisiä, mielipiteitä ja ajatuksia. Se on rikkaus. Rakennamme yhteistyöllä ja yhdessä.

Me olemme tätä yhteiskuntaa kokoava ja eteenpäin vievä uudistusvoima. Arvomme ovat pysyviä: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus - niistä emme luovu.

Samalla, kun ratkomme tämän hetken haasteita, pitää meidän pystyä katsomaan myös pitkälle tulevaisuuteen. Politiikkaa ei tehdä vain tätä päivää varten, vaan huomiselle ja vielä sitäkin pidemmälle.

Suomi kestävän kehityksen etulinjassa. Avoin ja kansainvälinen Suomi. Ja työvetoinen Suomi. Tällä reseptillä ja uskolla hyvään tulevaisuuteen Suomi pärjää kyllä, eturivissä ja esimerkillä, vastuuta pelkäämättä.

SDP ei ole liike, joka käpertyy sisäänpäin. SDP elää jäsenistöstään, ja hengittää ympäröivää yhteiskuntaa.

Barack Obama sanoi sen tyhjentävästi: "Olemme tässä hetkessä, koska olemme valinneet toivon pelon sijaan, yhtenäisyyden jakautumisen sijaan ja rohkeuden pelkuruuden sijaan."

Ystävät,

Palaan vielä noihin elämäni alkuaskeliin päiväkodissa, tai tuon sen tähän päivään. Lukuisien saamieni onnitteluiden joukossa sain yhdet aivan erityiset terveiset. Nämä terveiset tulivat minua päiväkodissa hoitaneella Sarilta.

Sari toivotti onnea tähän vaativaan tehtävään. Hän muisteli ilolla sitä, että on saanut seurata matkaani päiväkoti-ikäisestä alkaen ja samalla hän esitti toiveen, jonka lupasin välittää. Se toive kuului näin: Pitäkää huoli hyvinvointiyhteiskunnasta, jotta jatkossakin jokaisella on mahdollisuus ponnistaa kohti unelmia, kuten minulla on ollut.

Hyvät toverit, eiköhän lähetetä Sarille terveiset: Me pidämme huolta.

Siksi, arvoisa puoluekokous!

Nyt tarvitaan ihan jokaista. Kutsun kaikki suomalaiset, ja kaikki yhteiskunnan toimijat mukaan taantumusta vastaan, edistyksen puolesta. Menneisyys tuntien, kohti tulevaisuutta. Kyse on arvoista.

SDP:n ja Suomen tulevaisuus on valoisa. Lähdetään työhön sydämessä paloa ja valoa.

Kiitos.