Antti Rinteen puhe SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa Vaasassa

SDP esitteli koulutuksen ja sivistyksen Osaamispolku 2030 -vision 15.8.2018 14:48 | Tiedote

SDP:n puoluejohdon ja eduskuntaryhmän työvaliokunnan kokouksessa Forssassa esiteltiin tänään Osaamispolku 2030, joka on pidemmän aikavälin visio koulutuksen ja sivistyksen kehittämiseksi Suomessa. Kokonaisuutta esitellyt kansanedustaja Pilvi Torsti haluaa Suomen ryhtyvän jälleen rohkeasti ”koulutus- ja sivistysradikaaliksi maaksi”: - Suomi tunnetaan maailmalla koulutuksesta. Tulevalla vuosikymmenellä meidän on jälleen otettava paikkamme koulutuksen kärkimaana. Suomen menestys ja globaali rooli rakentuvat koulutuksen, tutkimuksen ja uusien innovaatioiden varaan. Se on tärkeää paitsi Suomelle itselleen, myös siksi että kestävän kehityksen yhteiskuntien rakentamisen kannalta osaaminen on aivan keskiössä. Osaamispolku 2030 on SDP:n näkemys siitä, millaisia toimia matkan varrella tarvitaan, sanoo Torsti. SDP haluaa nostaa kaikkien suomalaisten osaamistasoa, parantaa koulutuksen tasa-arvoa ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa jatkuva oppiminen on aidosti mahdollista kaikille. SDP uskoo, että kaik